Домогосподарства Євросоюзу за рік викидали 70 кілограмів їжі на людину, – Євростат

Домогосподарства Європейського Союзу викидали 70 кілограмів їжі на людину в 2020 році, що становить більше половини харчових відходів у 27 країнах-членах.

Про це свідчать дані Євростату, передає Європейська правда.

Домогосподарства виробляють 55% харчових відходів, що становить 70 кг на одного мешканця. Решта 45% – це відходи, що утворюються у вищих ланках ланцюга постачання харчових продуктів.

Харчові відходи домогосподарств майже вдвічі перевищують кількість харчових відходів, що утворюються в секторах первинного виробництва та виробництва харчових продуктів і напоїв (14 кг та 23 кг на одного мешканця; 11% та 18% відповідно), у яких існують стратегії зменшення харчових відходів, наприклад, шляхом використання викинутих частин як побічних продуктів.

На ресторани та заклади громадського харчування припадало 12 кг харчових відходів на особу (9%), тоді як роздрібна торгівля та інше розповсюдження харчових продуктів була сектором з найменшою кількістю харчових відходів (9 кг; 7%).

Однак вплив карантинних обмежень, спричинених COVID-19, на ці два сектори досі аналізується.