Саудівська Аравія за вересень подвоїла постачання нафти до Європи замість російської

Саудівська Аравія веде діалог із багатьма урядами Євросоюзу, який відмовляється закуповувати російську нафту, і вже подвоїла постачання туди.

Про це повідомив міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман під час конференції Future Investment Initia, передає Інтерфакс-Україна.

"Дуже просто: business as usual", – прокоментував він ситуацію з тим, як Саудівська Аравія веде діалог із Європою, яка відмовляється від російської нафти.

За словами бен Сальмана, Саудівська Аравія намагається полегшити ситуацію з поставками та веде переговори з кількома державами, зокрема Німеччиною, Польщею, Чехією, Румунією, Хорватією.

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Як зазначив міністр, ці держави вирішили питання з усуненням "вузьких місць" у логістиці доставки нафти, і у вересні 2021 року Saudi Aramco постачала до Європи 490 тис. барелів на добу нафти, а у вересні цього року – 950 тис. б/д.

Абдулазіз бен Сальман додав, що країна продовжуватиме робити, що й робила, – постачати нафту тому, хто її хоче купувати.

Раніше в Білому домі повідомляли, що Саудівська Аравія свідомо вносить вигідні Росії корективи на ринку нафти.