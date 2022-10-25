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Європа (570) нафта (4620) росія (13638) Саудівська Аравія (350)

Саудівська Аравія за вересень подвоїла постачання нафти до Європи замість російської

нефть

Саудівська Аравія веде діалог із багатьма урядами Євросоюзу, який відмовляється закуповувати російську нафту, і вже подвоїла постачання туди.

Про це повідомив міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман під час конференції Future Investment Initia, передає Інтерфакс-Україна.

"Дуже просто: business as usual", – прокоментував він ситуацію з тим, як Саудівська Аравія веде діалог із Європою, яка відмовляється від російської нафти.

За словами бен Сальмана, Саудівська Аравія намагається полегшити ситуацію з поставками та веде переговори з кількома державами, зокрема Німеччиною, Польщею, Чехією, Румунією, Хорватією.

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Як зазначив міністр, ці держави вирішили питання з усуненням "вузьких місць" у логістиці доставки нафти, і у вересні 2021 року Saudi Aramco постачала до Європи 490 тис. барелів на добу нафти, а у вересні цього року – 950 тис. б/д.

Абдулазіз бен Сальман додав, що країна продовжуватиме робити, що й робила, – постачати нафту тому, хто її хоче купувати.

Раніше в Білому домі повідомляли, що Саудівська Аравія свідомо вносить вигідні Росії корективи на ринку нафти.

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