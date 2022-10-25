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Естонія планує достроково припинити імпорт російських нафтопродуктів

эстония

Естонія планує припинити імпорт російських нафтопродуктів до завершення встановленого Європейським союзом перехідного періоду та запровадити заборону на їх ввезення до країни вже із 5 грудня.

Про це міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив у інтерв'ю газеті Postimees, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Минулого тижня уряд ухвалив принципове рішення, і я сподіваюся, що буде прийнята й офіційна постанова. З 5 грудня транзит російської нафти і нафтопродуктів в Естонії має бути повністю припинено", – сказав міністр.

"Естонія запровадить заборону з початку грудня, і, сподіваюся, у четвер уряд постанову підтримає", – додав Рейнсалу.

Він нагадав, що Євросоюз встановив поступовий перехідний період для запровадження санкцій на імпорт та транзит російської сирої нафти та нафтопродуктів, він спливає у лютому наступного року.

"Позиція Естонії завжди полягала в тому, що з цим потрібно покінчити якнайшвидше", – заявив Рейнсалу.

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Водночас він не виключив, що Естонія на загальноєвропейському рівні ініціює скорочення перехідного періоду.

Рейнсалу також повідомив, що вже направив до Європейської комісії пропозицію про введення нового пакету санкцій і невідкладне і всебічне застосування енергетичних санкцій щодо російського газу та нафти.

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