Естонія планує достроково припинити імпорт російських нафтопродуктів
Естонія планує припинити імпорт російських нафтопродуктів до завершення встановленого Європейським союзом перехідного періоду та запровадити заборону на їх ввезення до країни вже із 5 грудня.
Про це міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив у інтерв'ю газеті Postimees, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Минулого тижня уряд ухвалив принципове рішення, і я сподіваюся, що буде прийнята й офіційна постанова. З 5 грудня транзит російської нафти і нафтопродуктів в Естонії має бути повністю припинено", – сказав міністр.
"Естонія запровадить заборону з початку грудня, і, сподіваюся, у четвер уряд постанову підтримає", – додав Рейнсалу.
Він нагадав, що Євросоюз встановив поступовий перехідний період для запровадження санкцій на імпорт та транзит російської сирої нафти та нафтопродуктів, він спливає у лютому наступного року.
"Позиція Естонії завжди полягала в тому, що з цим потрібно покінчити якнайшвидше", – заявив Рейнсалу.
Водночас він не виключив, що Естонія на загальноєвропейському рівні ініціює скорочення перехідного періоду.
Рейнсалу також повідомив, що вже направив до Європейської комісії пропозицію про введення нового пакету санкцій і невідкладне і всебічне застосування енергетичних санкцій щодо російського газу та нафти.
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