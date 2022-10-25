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Новини Війна
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безробіття (327)

Безробітних залучать до "Армії відновлення" України за 6700 гривень на місяць, – Мінекономіки

строительство,мост,запорожье

Безробітні будуть залучатися до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

Впровадження цього механізму в регіонах обговорювали під час наради першої віцепрем’єр-міністерки, міністерки економіки України Юлії Свириденко з головами обласних та Київської міської військових адміністрації.

"Через війну в країні очікується досить високий рівень безробіття – близько 30% за підсумками року, і це є серйозним викликом для держави. Тому уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт, у яких є потреба в регіонах. На сьогодні ми маємо дві армії – одна захищає країну на фронті, інша працює. Люди, які з різних причин залишились без роботи, зможуть долучитись до "Армії відновлення" країни, а держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня складає 6 700 грн", – зазначила Свириденко.

Читайте також: Мінекономіки оцінило рівень безробіття в Україні у 30%

Безробітні зможуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Це можуть бути як роботи, спрямовані на задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань та сил цивільного захисту, так і на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення.

Зокрема, це може бути:

  • облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів;
  • заготівля дров для військових та населення;
  • розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій;
  • укріплення дамб;
  • розчищення автомобільних доріг від завалів;
  • розвантаження гуманітарної допомоги;
  • облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;
  • ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;
  • надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

Організатором робіт має бути військове командування спільно з ОВА самостійно або із залученням органів виконавчої влади. До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема, зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров’я.

При цьому безробітні отримуватимуть оплату за роботу в розмірі не нижче мінімальної зарплати (6 700 грн), що в більшості випадків є вищим, ніж допомога з безробіття. З учасниками таких робіт укладатимуться строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ.

На сьогодні суспільно корисні роботи вже запроваджені в Сумській та Чернігівській областях. Так, в Сумській області такі роботи запроваджені у 18 територіальних громадах з 26, де не ведуться активні бойові дії, на них працевлаштовано майже 400 безробітних. У Чернігівській області до виконання таких робіт залучено 78 безробітних.

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Топ коментарі
+11
Хай цей уряд злодіїв відсмокче і сам вкалує за мінімальну!
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25.10.2022 20:30
+9
я уже в Гулаге? или мне это только снится?
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25.10.2022 20:27
+8
Ну ідея звичайно непогана - дати змогу людям хоч щось заробити (звичайно, якщо це добровільно), але 6700... Хоча б тисяч 12 давали.
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25.10.2022 20:03
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Ну ідея звичайно непогана - дати змогу людям хоч щось заробити (звичайно, якщо це добровільно), але 6700... Хоча б тисяч 12 давали.
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25.10.2022 20:03 Відповісти
Ведуча Розумову от будуть залучати безробітних до "Армії відновлення", він їй та ми таке вже проходили, називалось Гулаг, в неї аж щелепа відвисла, а він їй це ж за 125 доларів на місяць, ведуча нервоо ковтає слину. https://www.youtube.com/watch?v=HutWRHHv1Oc
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26.10.2022 06:10 Відповісти
Вибачаюсь, Розумкову.
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26.10.2022 14:57 Відповісти
я уже в Гулаге? или мне это только снится?
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25.10.2022 20:27 Відповісти
це новий ієрусалим зелених для них все для гоїв 6700 ********.
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25.10.2022 21:18 Відповісти
Північна Корея, трудові табори. Не без іронії скажу що всі "лідери націй" тим більше наш Боневтік сплять і їм сниться режим що в Північній Кореї. Це як виставковий зразок майбутнього:
- залізна завіса (заборона виїзду за кордон-??)
- еліта живе в нечуваній розкоші (батальони монако та приближені до Тіла їм пофіг війна і всі обмеження-??)
- репресійна система з обмеженням прав і свобод, закриття інформаційного простору (телемарафон-???)
продовжувати?
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26.10.2022 09:57 Відповісти
Хай цей уряд злодіїв відсмокче і сам вкалує за мінімальну!
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25.10.2022 20:30 Відповісти
То можеш мобілізуватися в армію, там платять більше сотні штук. А то хтось ні воювати не хоче ні працювати.
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26.10.2022 12:09 Відповісти
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25.10.2022 20:42 Відповісти
6700 грн це скільки у уо? Що можна купити на такі гроші?
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25.10.2022 21:02 Відповісти
Це десь 216грн на день, враховуючи що однокімнатна в Одесі десь 4700грн з комуналкою, це якщо ти впо, то залишиться 2000грн, на день 67 гривень. ******* придумали!)
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25.10.2022 23:28 Відповісти
6700 мінімальна зп - це до вичоту всіх податків. А реально, після сплати податків - 5000 грн. на руки. Щось близько 120 баксів. Трохи менше навіть. На місяць. Не рахуючи комуналки, оренди житла, іжі, оплати дороги і т.п. Мовчу вже за одіж та ліки. і це працювати фізично, на холоді, в дощ, в мороз. На такій платні й здорова й міцна людина не довго такою залишатиметься.
Але комусь треба дармова робоча сила, фактично раби. А скільки при тому коштів буде "освоэно" - то вже окреме питання.

А можна було просто випустити людей працювати за кордон. Тим більше, що охочих вступити до лав дого ж таки ЗСУ/Нацгвардіі в нас ніколи не бракувало. Навпаки, багатьох людей з військовим досвідом просто не брали.
Наші ж заробітчани, просто нагадаю, приносили по 15 мільярдів доларів щорічно. і зараз ці гроші йшли б економіку, в створення ти х же самих робочих місць, в оборонзамовлення, в виплати військовим та безробітним і т.д.
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26.10.2022 00:48 Відповісти
х"р без солі
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26.10.2022 00:49 Відповісти
6700-Потужно!
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25.10.2022 22:15 Відповісти
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25.10.2022 22:16 Відповісти
Таак, це просто кайф, ішачить за 6700 , знаючи що хтось в Полбщі за те саме має 25000-35000
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25.10.2022 22:52 Відповісти
Слід очікувати масової трудової міграції. З таким урядом...
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26.10.2022 09:41 Відповісти
З таким дибільним урядом скоро українці штурмуватимуть масово кордон з Польщею втікаючи від рабовласників таких як цей уряд...
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26.10.2022 11:21 Відповісти

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