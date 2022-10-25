Молдова заборонила майнінг криптовалют та підсвітку будинків через дефіцит електроенергії

Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови заборонила майнінг криптовалют у країні, а також імпорт обладнання для нього.

Згідно з ухваленим рішенням Комісії, це лише один із заходів, запроваджених у зв'язку з енергетичною кризою, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Серед інших заходів – вимога до власників приміщень використовувати опалювальні прилади так, щоб температура у приміщенні у робочий час не перевищувала 19 градусів, а у позаробочий – 15 градусів.

Також власники приміщень мають відмовитися від рекламного, декоративного та архітектурного підсвічування фасадів, а також відключити фонтани.

Крім того, має бути припинена робота ескалаторів у приміщеннях у період з 7 до 11 ранку та з 18 до 23 години.

Як повідомлялося, Молдова зіткнулася з дефіцитом електроенергії через російські удари по енергетичним об'єктам України. Крім того, підконтрольна Росії Молдавська ДРЕС на території невизнаного Придністров'я зменшила виробництво електроенергії до Молдови через зменшення постачання російського газу.

Раніше країна отримувала 70% усієї необхідної їй електроенергії від розташованої на території невизнаного Придністров'ї Молдовської ДРЕС (належить російському "Інтер РАО"), а решту 30% забезпечував імпорт з України, яка вимушено припинила постачання електроенергії через російські удари по енергетичних об'єктах.