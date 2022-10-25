Нацбанк не отримував офіційних документів про докапіталізацію "Альфа-Банку" на $1 мільярд

Національний банк України (НБУ) станом на 21 жовтня не отримував пакетів документів щодо докапіталізації "Альфа-Банку" на $1 млрд, проте у разі надходження проведе їх оцінку в рамках передбачених законодавством ліцензійних та інших наглядових процедур.

Про це у пресслужбі Нацбанку повідомили агентству Інтерфакс- Україна.

"На дату надходження запиту до Нацбанку не подавалися пакети документів щодо докапіталізації "Альфа-Банку" на $1 млрд, зокрема, документи щодо підтвердження джерел таких коштів згідно з вимогами нормативно-правових актів Нацбанку. У разі надходження відповідного пакета документів НБУ вироблятиме їх оцінку у межах передбачених законодавством ліцензійних та інших наглядових процедур", – повідомили у НБУ.

Водночас регулятор підтвердив, що він отримав листа від самого "Альфа-Банку", в якому задекларовано наміри окремих власників суттєвої участі збільшити капітал банку.

"Підтримка рівня капіталу банку на належному рівні, а також вживання своєчасних заходів щодо запобігання настанню неплатоспроможності банку є прямим обов'язком власників суттєвої участі в такому банку відповідно до чинного законодавства", – зазначив Нацбанк.

Як повідомлялося, раніше акціонери "Альфа-Банку" заявляли про готовність докапіталізувати банк на $1 млрд, за даними ЗМІ, відповідний лист співвласник банку Михайло Фрідман направив голові НБУ Андрію Пишному. Водночас російський мільярдер зазначав, що акціонери "Альфа-Банку" готові передати контроль над банком державі чи іншому акціонеру у разі ухвалення відповідного рішення урядом або Національним банком.

Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Чи потребує "Альфа Банк" докапіталізації на $1 мільярд"

Нагадаємо, Верховна Рада 6 жовтня ухвалила закон про націоналізацію системно важливих банків. "Альфа Банк" - єдиний банк з переліку системно важливих, який належить російським олігархам, проти яких введено міжнародні санкції внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше українські політики заговорили про проблеми в українському "Альфа Банк" та необхідності його докапіталізації в $1 млрд. Зокрема, по це казав очільник фракції "Слуга народу" в паламенті Давід Арахамія. Ще раніше видання Wall Street Journal повідомило, що російський бізнесмен Михайло Фрідман готовий перевести $1 млрд зі своїх особистих статків до українського "Альфа банку", співзасновником якого він є, щоб переконати Велику Британію зняти з нього санкції.

Пізніше голова наглядової ради банку Роман Шпек повідомив, що сума запропонованої докапіталізації "Альфа-Банк Україна" у розмірі $1 млрд включає як можливу потребу у $500-600 млн на дотримання нормативу адекватності капіталу у 2023 році, так і ресурс для збільшення кредитування.