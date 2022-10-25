Мінагрополітики виділило дотації аграріям на 900 мільйонів за кошти ЄС

Мінагрополітики затвердило перший перелік отримувачів дотацій у рамках програми підтримки малих агровиробників на загальну суму понад 1,5 млрд грн, що фінансується коштом бюджетної підтримки Європейського Союзу.

Відповідний перелік із 13 960 отримувачів допомоги на суму 916,7 млн грн підписав міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, повідомляє пресслужба міністерства.

Незабаром виплати отримають:

10 592 учасники програми за напрямом "субсидія на одиницю (1 га) оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення". До виплати затверджено 769,1 млн грн на загальну площу 248,1 тис. га;

3 368 учасників програми за напрямом "дотація на ВРХ (корови) усіх напрямів продуктивності". До виплати затверджено 147,68 млн грн на 27,86 тис. корів.

Як повідомлялося, раніше Державний аграрний реєстр (ДАР) тимчасово припинив реєстрацію заявок на отримання бюджетних субсидій за цими двома напрямками держпідтримки у зв’язку із надходженням заявок на загальну суму виплат, яка дорівнює передбаченому обсягу фінансування.

Кінцевий термін подання заявок на участь у програміза обома вказаними напрямами підтримки спливав 15 листопада.

Станом на кінець вересня було подано 17,1 тис. заявок на участь у цих програмах підтримки для аграріїв.

Програма допомоги малим агровиробникам за вказаними двома напрямками підтримки на загальну суму 50 млн євро (понад 1,5 млрд грн) фінансується за рахунок бюджетної підтримки ЄС та відповідає європейським практикам, зокрема поширеному в ЄС механізму виробничих грантів Production Grant Scheme (PSG).

Програми передбачають видачу разової субсидії агровиробникам із земельним банком від 1 до 120 га у розмірі 3100 грн на гектар, а власникам від 3 до 100 корів усіх напрямків продуктивності – 5300 грн за голову.