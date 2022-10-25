БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1318 відвідувачів онлайн
Новини
2 975 28
біженці (626) опалення (540) опалювальний сезон (1138) Верещук (41)

Верещук закликала біженців не повертатися до України на зиму

верещук

Українським біженцям, які зараз знаходяться за кордоном, не варто повертатися додому на зиму, оскільки вона може бути складною через терористичні атаки Росії.

Про це віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила під час телемарафону, повідомляє Укрінформ.

Вона наголосила, що Росія перейшла до терору цивільного населення, оскільки програє на полі бою.

З огляду на це Верещук закликала українців за кордоном перезимувати там, якщо є така можливість.

"Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія... Якщо є можливість – залишитися, поки що перезимувати за кордоном", – сказала Верещук.

Читайте також: Споживання електроенергії за останні три тижні збільшилось на 12%, – Герус

Як повідомлялося, у вівторок, 25 жовтня диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження споживання електроенергії для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.

Нагадаємо, Росія ракетними обстрілами та атаками з дронів-камікадзе з 10 по 20 жовтня пошкодила понад 400 об’єктів у 16 регіонах України, серед яких – десятки енергетичних об’єктів

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
25.10.2022 17:44
+8
І тому Верещук не знімала мінні загородження на Чонгарі ?
показати весь коментар
25.10.2022 18:47
+7
Дура....вони вже не повернуться.
Зруйнували ви країну
показати весь коментар
25.10.2022 20:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.10.2022 17:44 Відповісти
"журналіст-международник"? Уродженець Чернівців, журналіст Ростислав Демчук, який нині проживає у Брюсселі, потрапив до бази "Миротворець".
Про це повідомляється на https://myrotvorets.center/criminal/demchuk-rostislav-konstantinovich/?fbclid=IwAR3ngg864rI58JkPEQyLTdgL4oFZOg7i4KZnY8MHiMrqZ_FIfZ0aikN3_tA сайті "Миротворця"
Демчук вказаний у базі як "провокатор, антиукраїнський пропагандист". Водночас зазначається, що журналіст займається "маніпулюванням суспільно-значимою інформацією".
показати весь коментар
25.10.2022 18:41 Відповісти
І тому Верещук не знімала мінні загородження на Чонгарі ?
показати весь коментар
25.10.2022 18:47 Відповісти
Про це написано на офіційних державних сайтах. Навіть розслідування не треба.Я дивлюся ви не шукаєте легких шляхів.
показати весь коментар
26.10.2022 08:14 Відповісти
Русланчік, бачу ти з тих хто буде розказувати гарну зомбу казку "Прої*али" і тому все хорошо.
Русланчіку, корєшочєк дорогенький, 100 тисяч українців пішли на той світ тому що твій
кондомний клоун з командою зняли всі мінні загородження на Чонгарі. Хай до тебе загиблі
маріупольці приходять чергами по ночам, їм і будеш розказувати яка хороша Іріна Верещук з дЄрмаком і що вони все правильно зробили, знявши всі мінні поля на Чонгарі і вівівши відтіля
артилерію.
показати весь коментар
26.10.2022 16:19 Відповісти
хвора людино, я тобі не Русланчик. Мій кондомний клоун - це видно про особу, яка займає пост президента. Якщо про нього - так, він мій президент, хоч я не голосував і був проти нього. Надіюсь на наступних виборах наше суспільство зробе адекватний вибір. Далі оті потоки свідомості розбирати немає сенсу - це до психіатра.
Те що було розмінування - написано на державних сайтах також є інфа на миротворці. Бенефіціарами були Верещук та Єрмак, можливо, іще хтось.
Для чого ще якісь міжнародні розслідування, коли є готові факти?! Правоохоронні органи повинні зайнятися данним питанням після війни
показати весь коментар
26.10.2022 21:20 Відповісти
Хворий ти русланчинку бо пишеш ку*ню якусь.
Який клоун такі в нього і шанувальники, а то шо ти за нього не голосував то не звизди, це до психіатра.
показати весь коментар
26.10.2022 22:34 Відповісти
а як же "ті, хто виїхав - то зрадники?"

ви вже там, зелені, договоріться між собою хоча б
показати весь коментар
25.10.2022 17:50 Відповісти
Можна прибрати "на зиму" на не визначений час.
показати весь коментар
25.10.2022 19:08 Відповісти
Зелена дура!
показати весь коментар
25.10.2022 19:24 Відповісти
Тупе, зелене бидло!
показати весь коментар
25.10.2022 19:51 Відповісти
люди по всьому світу
отримують допомогу 400-600 баксів на особу
шлють родичам в Україну, тим самим стимулюючи економіку
вони самі знають що їм робити
а вам, БАБА З ВОЗА....
а розкажіть ви, зелена-молода-перспективна зекоманда
ви, хоч щось зробили для переселенців???
думаю, НІ!!!
вам як би побільше виїхали, та побільше присилали.....
бо ви нікчемні недолюди.......
показати весь коментар
25.10.2022 20:14 Відповісти
Дура....вони вже не повернуться.
Зруйнували ви країну
показати весь коментар
25.10.2022 20:18 Відповісти
При всем моем презрении к клоуну, может все-таки стоит упомянуть, что страну разрушают гребаные кацапы со своим фбрером, а не украинская власть?
показати весь коментар
26.10.2022 01:06 Відповісти
Нажаль, кацапи це лише наслідок, а не причина.
показати весь коментар
26.10.2022 08:53 Відповісти
так там вже черга на кордонах з тих хто вирішив повернутись, отримати статус безробітного й за 6700 грн в місяць займатись розбором руїн, з перспективами професійного росту в цій галузі. таке райдужне світле майбутнє їм по поверненню маячило, а тут такий облом. тепер вимушені будуть повертатись та й далі жити на сотні євро соціальної буржуйської допомоги, а то й на тисячі з супутнім соціальним пакетом до них. це ті які заробляли з знайшовших вже собі роботу.
показати весь коментар
25.10.2022 21:06 Відповісти
Тварь. Лаве верни которые ты ******** с нашего города. Героинесса *****. С не уважением жители Равы...
показати весь коментар
25.10.2022 21:19 Відповісти
Шото нєпанятна.. Це ота, котра висіла на крані?
показати весь коментар
25.10.2022 21:53 Відповісти
І навіщо її зняли з крана!??? Хай би висіла собі.
показати весь коментар
25.10.2022 22:34 Відповісти
Помните международный скандал с Кучмой и украинскими системами ППВО Кольчуга? За 30 лет сколько мы систем ПВО продали на экспорт? Думаю очень много учитывая что от развала СССР у нас осталось ну очень много этих систем. И если-бы их не разворовали не продали то можно было-бы прикрыть небо над всеми ТЕЦ,мостами и прочими обьектами критической инфраструктуры.
А кстати где сейчас Кучма-в Австрии? А его семья-неужели в Киеве силдит в квартире без света?
показати весь коментар
25.10.2022 21:56 Відповісти
Все ПРОСРАЛИ! Тепер нема чим дупу прикрити. Кожен президент крав як міг, від душі!
показати весь коментар
25.10.2022 23:42 Відповісти
Если бы кто-то сказал нариду в начале 2000-х, что нужно вкладывать в оборонку 25% ВВП, его бы посадили в психушку. Без вариантов - мудрый народ не проголосовал бы за это. Это теперь все задним умом крепки.
показати весь коментар
26.10.2022 01:08 Відповісти
А можна я теж поїду?
Зекономлю трохи світла, газу і тепла для України)
Випустіть мене))
показати весь коментар
25.10.2022 22:59 Відповісти
Не можна! Завали по 6700 нема кому буде розбирати.
показати весь коментар
25.10.2022 23:14 Відповісти
Да? Если все уедут, кто тогда здесь экономить будет?
показати весь коментар
26.10.2022 01:10 Відповісти
мері попінс хренова...
показати весь коментар
26.10.2022 07:11 Відповісти
Вот если бы ты выдрещучка заехала куда нибудь и не возвращалась сюда,от тебя и твоей трескатни один дискомфорт на территории.
показати весь коментар
26.10.2022 10:57 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 