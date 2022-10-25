Верещук закликала біженців не повертатися до України на зиму

Українським біженцям, які зараз знаходяться за кордоном, не варто повертатися додому на зиму, оскільки вона може бути складною через терористичні атаки Росії.

Про це віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила під час телемарафону, повідомляє Укрінформ.

Вона наголосила, що Росія перейшла до терору цивільного населення, оскільки програє на полі бою.

З огляду на це Верещук закликала українців за кордоном перезимувати там, якщо є така можливість.

"Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія... Якщо є можливість – залишитися, поки що перезимувати за кордоном", – сказала Верещук.

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Як повідомлялося, у вівторок, 25 жовтня диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження споживання електроенергії для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.

Нагадаємо, Росія ракетними обстрілами та атаками з дронів-камікадзе з 10 по 20 жовтня пошкодила понад 400 об’єктів у 16 регіонах України, серед яких – десятки енергетичних об’єктів