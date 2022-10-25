Верещук закликала біженців не повертатися до України на зиму
Українським біженцям, які зараз знаходяться за кордоном, не варто повертатися додому на зиму, оскільки вона може бути складною через терористичні атаки Росії.
Про це віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила під час телемарафону, повідомляє Укрінформ.
Вона наголосила, що Росія перейшла до терору цивільного населення, оскільки програє на полі бою.
З огляду на це Верещук закликала українців за кордоном перезимувати там, якщо є така можливість.
"Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія... Якщо є можливість – залишитися, поки що перезимувати за кордоном", – сказала Верещук.
Як повідомлялося, у вівторок, 25 жовтня диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження споживання електроенергії для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.
Нагадаємо, Росія ракетними обстрілами та атаками з дронів-камікадзе з 10 по 20 жовтня пошкодила понад 400 об’єктів у 16 регіонах України, серед яких – десятки енергетичних об’єктів
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Про це повідомляється на https://myrotvorets.center/criminal/demchuk-rostislav-konstantinovich/?fbclid=IwAR3ngg864rI58JkPEQyLTdgL4oFZOg7i4KZnY8MHiMrqZ_FIfZ0aikN3_tA сайті "Миротворця"
Демчук вказаний у базі як "провокатор, антиукраїнський пропагандист". Водночас зазначається, що журналіст займається "маніпулюванням суспільно-значимою інформацією".
Русланчіку, корєшочєк дорогенький, 100 тисяч українців пішли на той світ тому що твій
кондомний клоун з командою зняли всі мінні загородження на Чонгарі. Хай до тебе загиблі
маріупольці приходять чергами по ночам, їм і будеш розказувати яка хороша Іріна Верещук з дЄрмаком і що вони все правильно зробили, знявши всі мінні поля на Чонгарі і вівівши відтіля
артилерію.
Те що було розмінування - написано на державних сайтах також є інфа на миротворці. Бенефіціарами були Верещук та Єрмак, можливо, іще хтось.
Для чого ще якісь міжнародні розслідування, коли є готові факти?! Правоохоронні органи повинні зайнятися данним питанням після війни
Який клоун такі в нього і шанувальники, а то шо ти за нього не голосував то не звизди, це до психіатра.
ви вже там, зелені, договоріться між собою хоча б
отримують допомогу 400-600 баксів на особу
шлють родичам в Україну, тим самим стимулюючи економіку
вони самі знають що їм робити
а вам, БАБА З ВОЗА....
а розкажіть ви, зелена-молода-перспективна зекоманда
ви, хоч щось зробили для переселенців???
думаю, НІ!!!
вам як би побільше виїхали, та побільше присилали.....
бо ви нікчемні недолюди.......
Зруйнували ви країну
А кстати где сейчас Кучма-в Австрии? А его семья-неужели в Киеве силдит в квартире без света?
Зекономлю трохи світла, газу і тепла для України)
Випустіть мене))