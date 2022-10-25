Голова МВФ закликала гарантувати виділення фінансової допомоги для України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) має на меті визначити необхідні обсяги фінансування для України у 2023 році та гарантувати їх виділення.

Про це директор-розпорядник Фонду Кристаліна Георгієва заявила на Міжнародній експертній конференції з відновлення України у Берліні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Бачимо своє завдання, щоб визначити макроекономічні показники для України та розглядати різні сценарії – повільного чи прискореного розвитку, щоб реагувати та заохочувати заходи, яких Україна має вживати для прискорення на шляху до Євросоюзу", – сказала очільниця МВФ .

"Треба забезпечити, щоб фінансування було гарантованим і щоб воно було надано", – наголосила Георгієва, додавши, що заявила про це і президентові України Володимиру Зеленському.

Директор-розпорядник МВФ уточнила, що за підсумками роботи місії Фонду дефіцит держбюджету України у 2023 році орієнтовно оцінюється у $3 млрд щомісяця, але необхідно також імпортувати газ та відновити інфраструктуру, з урахуванням чого ця сума може зрости до $4 млрд.

"А якщо руйнування будуть ще більшими, то сягатиме й до $5 млрд", – додала Георгієва.

Голова МВФ наголосила, що робота місії та Фонду спрямована на структуроване фінансування, в основі якого – чіткі оцінки потреб, тому вона підтримала пропозиції президента та прем'єра України, канцлера Німеччини та президента Єврокомісії створити платформу для виділення такого структурованого фінансування.

Георгієва ще раз високо оцінила стабільне виконання державних функцій українською владою, а також вказала на відповідальну поведінку донорів: за потреби України в $5 млрд на місяць у 2022 році вони заявили про виділення $35 млрд, з яких більшість уже було виділено.

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Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський закликав країни ЄС створити фінансовий "Рамштайн" для допомоги Україні у реконструкції та відновленні економіки. За його словами, Україні потрібно $17 млрд допомоги на фінансування швидкого плану відновлення, а також $38 млрд для покриття дефіциту держбюджету у наступному році.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль на конференції повідомив, що необхідність фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році уряд оцінює у $3-4 млрд на місяць.

У 2022 році Україна заявляла про необхідність підтримки у розмірі $5 млрд на місяць, проте поки що їй жодного разу не вдалося їх залучити. Найкращим був показник серпня з $4,6 млрд, а загалом з початку війни, або за вісім місяців, зовнішнє фінансування становило $23,62 млрд, з яких $10,5 млрд – грантові кошти, а $1 млрд – на відновлення.

Проєкт держбюджету та України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць, у тому числі $15 млрд від МВФ. Однак поки що йдеться про Моніторингову програму за участю ради директорів, яка не передбачає виділення коштів, однак має стати містком до стандартної фінансової програми, як очікується, на початку 2023 року.