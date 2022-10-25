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"Укрзалізниця" збільшила перевезення пасажирів за кордон з початку великої війни у 4 рази

уз,укрзалізниця,потяг,інтерсіті

"Укрзалізниця" збільшила перевезення пасажирів у міждержавному сполученні до 2050 осіб на добу (750 тис. на рік) з початку вторгнення РФ, або вчетверо в порівнянні з показником 2021 року (180 тис.).

Про це незалежний член наглядової ради "Укрзалізниці" Анатолій Амелін повідомив у Facebook.

"На момент вторгнення РФ, залізничний транспорт забезпечував проїзд за кордон на рік лише 180 тис. осіб, або 2,4% від загального трафіку українських пасажирів за кордон. Новий трафік "Укрзалізниці" 2022 року – це 2050 пасажирів на добу (750 тис. на рік) проти 180 тис. на початку року. Зростання у 4 рази", – написав Амелін.

Він зауважив, що минулого року до країн Європи здійснювали регулярні рейси всього три поїзди, а їх завантаження рідко сягало 80%. Наразі з українських міст до країн ЄС відкрито регулярне сполучення за шести напрямками.

Амелін додав, що подальшому зростанню перевезень заважає різниця у ширині української та європейської колії (1520 мм та 1435 мм відповідно), нестача вагонів RIC та неможливість збільшення пропускної спроможності польських залізничних станцій.

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