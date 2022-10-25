Мінфін Росії визнав падіння доходів російського держбюджету

Розбалансування федерального бюджету РФ внаслідок падіння доходів та збільшення видатків було би для російської економіки більшою небезпекою, ніж санкції.

Про це міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив, виступаючи перед депутатами Держдуми перед розглядом проєкту трирічного бюджету у першому читанні, повідомляє Інтерфакс.

"Експерти міркують у такий спосіб – давайте збільшимо витрати (бюджету, – ред.), все профінансуємо і все буде добре. Зовсім не так", – сказав російський міністр.

"Проєкт бюджету особливий, складний, пов'язаний з тим, що за нинішніх умов ми бачимо зменшення порівняно з планами динаміки прибуткової бази. З іншого боку, бачимо необхідність пошуку ресурсів на нові завдання, які постали перед нашою країною – і питання розвитку нових (окупованих, – ред.) територій, і питання фінансового забезпечення наших силових завдань, тому коли формувався бюджет, основна логіка полягала в тому, щоб знайти ресурси на нові цілі, з іншого боку – продовжити всі напрямки розвитку, за якими президент визначався у своїх посланнях та указах, всі соціальні зобов'язання та нові рішення", – сказав Сілуанов.

Він наголосив, що при цьому необхідно не допустити розбалансування бюджету РФ, тому під час підготовки бюджету проводилася "дуже детальна, виважена" оцінка можливих обсягів видатків із залученням Центробанку Росії.

"Так, у нас грошова маса, можливо, не така висока, як і грошовий мультиплікатор, по відношенню до інших країн. Але якщо ми тут допустимо слабину, то все виллється в інфляцію. Інфляція з'їсть доходи населення, знецінить усі наші рішення щодо нових витрат, і ми матимемо зворотний ефект, тому і логіка бюджетної політики на наступні три роки полягає в тому, щоб вийти до 2025 року на баланс бюджету за його кількісним показником, тобто доходи дорівнюватимуть витратам без урахування витрат на обслуговування боргу", – пояснив Сілуанов.

"Якби ми цього не зробили, то нас було б легко зсередини розхитати і, відповідно, це було б гірше за всі санкції, які вводяться щодо нас ззовні", – додав російський міністр.

Він зазначив, у бюджеті враховано збільшення видатків на ведення війни проти України за погодженням з Міноборони РФ та іншими силовими відомствами.

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Як повідомлялося, доходи федерального бюджету РФ падають третій місяць підряд – у вересні 2022 року вони знизилися приблизно на 4% порівняно з вереснем 2021 року, у серпні їхнє падіння у річному обчисленні склало 11%, а в липні сягало 26%.

У підсумку дефіцит бюджету РФ у вересні становив 82,7 млрд руб. після дефіциту на 420 млрд руб. у серпні. Однак за підсумками дев'яти місяців 2022 року все ще зберігається профіцит у розмірі 54,7 млрд руб.

Через це Росія почала витрачати кошти з резервного фонду Путіна для покриття дефіциту бюджету. Зокрема, прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження про виділення 1 трильйона рублів із Фонду національного добробуту (ФНД) на покриття дефіциту бюджету у 2022 році.

Водночас обсяг Фонду національного добробуту РФ, створеного під керівництвом Владіміра Путіна, станом на 1 жовтня становив 10,79 трильйона рублів, зменшившись за вересень на 1,08 трильона рублів. У доларовому еквіваленті Фонд національного добробуту за місяць зменшився на $8,65 млрд – до $187,98 млрд.