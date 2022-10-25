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аграрії (1269) яйце (148) курятина (171)

Один з найбільших виробників яєць в Україні зменшив виробництво, але збільшив експорт

яйця

Агропромислова група компаній "Овостар Юніон", один із найбільших виробників яєць та яєчних продуктів в Україні, у січні-вересні 2022 року зменшила виробництво яєць курячих у шкаралупі на 5,1% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – 1,19 млрд штук, водночас збільшивши їх експорт.

Про це свідчить звіт групи про виробничі результати, оприлюднений на Варшавській фондової біржі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з звітом, за дев'ять місяців цього року експорт яєць зріс на 6,7% – до 223 млн штук, внаслідок чого частка закордонних поставок у продажах компанії зросла на 2 в. п. - до 27% з 25%.

При цьому загалом продажі яєць з урахуванням падіння виробництва зменшилися на 2,4% – до 824 млн штук.

Крім того, "Овостар" у січні-вересні 2022 року переробив 339 млн яєць, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Поголів'я птахів "Овостара Юніон" станом на 30 вересня 2022 року становило 6,84 млн голів (на 14,2% менше, ніж на ту ж дату роком раніше), у тому числі курей-несучок – 5,75 млн голів (на 13,3% менше).

Продажі сухих яєчних продуктів "Овостару" за три квартали цього року скоротилися порівняно з січнем-вереснем 2021 року на 55,9% – до 1,16 тис. тонн, а частка їх експорту в загальній структурі продажів не змінилася, залишившись на рівні 68% .

При цьому продажі рідких яєчних продуктів скоротилися на 26,4% – до 7,53 тис. тонн, частка їхнього експорту склала 41% проти 28% за ті ж дев'ять місяців 2021 року.

Середня ціна реалізації яєць курячих у шкаралупі у зазначений звітний період поточного року збереглася на торішньому рівні – $0,076 за штуку, сухих яєчних продуктів зросла на 80% – до $8,63/кг, рідких яєчних продуктів – на 10%, до 1 83 $/кг.

Детальніше про причини подорожчання яєць читайте у матеріалі БізнесЦензора: Коли подешевшають курячі яйця

Група компаній "Овостар Юніон" – вертикально інтегрована публічна холдингова компанія, один із провідних виробників курячого яйця та яєчних продуктів у Європі. Є сертифікованим експортером до країн ЄС із 2015 року.

Холдингова компанія групи – Ovostar Union N.V. – у середині червня 2011 року провела IPO 25% акцій на Варшавській фондовій біржі та залучила $33,2 млн. Мажоритарний пакет акцій компанії знаходиться у власності Prime One Capital Limited, яка контролюється її гендиректором Борисом Бєліковим та головою ради директорів Віталієм Вересенком.

"Овостар" за підсумками 2021 року отримав $1,65 млн чистого прибутку, що на 38% менше у порівнянні з 2020 роком. Показник EBITDA скоротився на 29% – до $5,7 млн, тоді як виторг зріс на 35% – до $133,3 млн.

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Топ коментарі
+9
ні, приватний виробник нікому нічого не зобов'язаний, крім своїх постачальників. Більше того він повинен максимізувати свй прибуток, як і будь-який інший бізнес. Завдання держави створити умови для конкуренціі. Все
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25.10.2022 17:09
+9
Зрозуміло. Але тоді починають бісити різні 'похідні' на зразок "Підтримуйте вітчизняного виробника!!!))" коли він гонить за кордон товар заради більшого прибутку в той час коли, наприклад, в країні де він має змогу це виробляти -дефіцит цього товару й відповідно ціни високі і куплеспроможність низька у населення. І це не обов''язково яйця-це взагалі
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25.10.2022 19:10
+7
Під час війни зобов'язаний, якщо не працює на ворога. Так кожен скаже самі воюйте, а я зобов'язаний лише свої родині.
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25.10.2022 19:20
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Я тут не розбираюся дуже, але поясніть хто-небуть, хто економіст-хіба вітчизняний виробник не зобов'язаний спочатку забезпечити внутрішній ринок??
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25.10.2022 16:16 Відповісти
кури взимку менше несуться.
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25.10.2022 16:55 Відповісти
Ні. Це зовсім не так. Є технологічний процес, на який не впливають пори року.
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25.10.2022 22:29 Відповісти
У бабусі в селі, так, на конвеєрі ні.
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26.10.2022 12:39 Відповісти
ні, приватний виробник нікому нічого не зобов'язаний, крім своїх постачальників. Більше того він повинен максимізувати свй прибуток, як і будь-який інший бізнес. Завдання держави створити умови для конкуренціі. Все
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25.10.2022 17:09 Відповісти
Зрозуміло. Але тоді починають бісити різні 'похідні' на зразок "Підтримуйте вітчизняного виробника!!!))" коли він гонить за кордон товар заради більшого прибутку в той час коли, наприклад, в країні де він має змогу це виробляти -дефіцит цього товару й відповідно ціни високі і куплеспроможність низька у населення. І це не обов''язково яйця-це взагалі
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25.10.2022 19:10 Відповісти
Экспорт никак не влияет продажу внутри страны если рынок свободный и нет коммунизма.
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25.10.2022 20:54 Відповісти
а ти не думав що коли підприємець продає за вищу ціну він получає більший дохід, а дохід це інвестиції, тобто можливість в майбутньому будувати виробничі потужності, а це збільшення виробництва, зарплат і т.д. Тим більше такий примітивний висококонкурентний, еластичний продукт як яйця, який сам себе відрегулює законами ринку. Голочно щоб чинуші як завжди не лізли з своїми митами і регулюванням ціни.
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25.10.2022 20:56 Відповісти
Я думав-тому і написав "Що я тут не розбираюся дуже". А ти не думав читати? Плюс "не тіки яйця а взагалі".
Ps : будувати виробничі потужності він зможе і в Зімбабве якщо це йому буде вигідно в конкретний момент -заробивши попередньо в другій країні. Більший дохід він получає не від бариженням цін - коли куплеспроможність падає населення а від менших затрат на ресурси для виробництва. По суті -підвищенням цін він ці затрати в крайньому разі намагається покрити
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25.10.2022 21:41 Відповісти
менші затрати на ресурси це завжди зменшення зарплати? не будеш потім плакати що зарплата малі? причому тут бариження цін? виник дефіцит, закон попиту і пропозиції, Ти за якою ціною продаєш наприклад своє авто? за ціною в Зімбабве, за собівартістю, за купівельною спроможністю покупця))
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26.10.2022 00:54 Відповісти
Менші затрати на ресурси-це більший дохід власника від реалізації кінцевого продукту! До чого тут твої зарплати?! Мова про ресурси взагалі! Тіки не кажи шо робітникам ферм попіднімали зпрплати бо яйця стали дорогі)Зарплати робочих взагалі окрема тема. Власник НЕ зобов'язаний тобі піднімать зарплату якщо зумів організувать собі більший дохід. Мова про дохід виробника-власника! Та навчись ти вчитуватись накінець! Авто тут деякі дєятєлі часто в Європі купляють(купляли) і перепродавали в Україні-бо в нас в Україні машини дорогі-ними можна і побарижити, дорогі бо акциз їбучий! тому й гнали під видом гуманітарки шоб продать побільше
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26.10.2022 01:29 Відповісти
это если налоги и т.п. не в оффшорах и где-то там еще. что очень и очень вряд ли потому что более менее большой бизнес как правило построен на гнилом бандитизме и огромном всепоглощающем желании все украсть и свалить, что конечно удается, но привычки остаются.
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26.10.2022 01:41 Відповісти
* у нас
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26.10.2022 01:43 Відповісти
@https://biz.censor.net/user/161555

>это если налоги и т.п. не в оффшорах

Точно. Прибутковість на рівні 1.24% (1.65/133)?

Невигідний бізнес, виходить, морочитись за 1 процент.
Але щось сумніви беруть.
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26.10.2022 03:31 Відповісти
В статті сказано, прибуток впав на 38%.
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26.10.2022 08:39 Відповісти
Під час війни зобов'язаний, якщо не працює на ворога. Так кожен скаже самі воюйте, а я зобов'язаний лише свої родині.
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25.10.2022 19:20 Відповісти
Вы должны запомнить, что частный бизнес никому и никогда ничего не должен. Именно это и отличает капитализм от коммунизма. Именно по этой причине капитализм это развитие, а коммунизм утопия
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26.10.2022 10:38 Відповісти
Розкажіть це в США, а особливо в Євросоюзі, де купа регуляцій, деякі на грані абсурду. Як там вводять мита на ввіз чи вивіз власної продукції в залежності від економічного стану країни чи галузі. Були би в них війна, то взагалі важко уявити, наскільки би все було жорстко. У родича ферма в Канаді, то йому платять, щоб він нічого не садив. І має збирати весь сухостій і опавши листя на своїх 40 гектарах лісу, бо інакше відберуть. І всім начхати, що то його приватна власність.
А це, що ніхто нікому нічого не винен, то вже зе заявляв, так що ви не оригінальні. А стосовно бізнесу, та ще критичного для безпеки, то не смішить мої тапки. Не дай Бог дійде до нестачі продуктів, а ви, наприклад, маєте елеватор, то до вас під'їдуть і заберуть в кращому випадку, а в гіршому прийде озброєний натовп. Може у вас розум якось не так працює, як у Маска, то має хоч інстинкт самозбереження працювати, бо вас точно ніхто спасати не буде.
Те що ви вважаєте капіталізмом, то капіталізм 18-19 століття, ви ще би про Дикий Захід згадали.
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26.10.2022 11:49 Відповісти
Давайте так сделаем. Вы для начала что-то построите с нуля (конечно не на наворованные, тут уже отдельный разговор), а именно на свои. К примеру рискнете квартирой, взяв залог в банке. Или просто как я (прожил с семьей на съемных однушках 17 лет), будете каждую копеечку вкладывать в развитие своей идеи и лично себя. Возьмете на себя ответственность за пару десятков своих сотрудников. Пройдете все круги ада через разрешительные процедуры гос. структур. А потом буде рассказывать кто кому и что должен. Если ко мне завтра придут ребята от гос-ва, не важно менты, чиновники, налоговики, дядька с улицы - да кто угодно и начнут рассказывать кому я и что должен, то в лучшем случае отправятся в сторону русского военного корабля. А возможно умоются собственной юшкой.
Именно так выстраивается сильное гос-во, когда каждый отдельно взятый гражданин готов постоять за себя и за окружающих. Когда готов доказать государственной машине, что это его наемные сотрудники, а не наоборот. В противовес посмотрите на рашинское стадо терпилл, которые готовы как овцы тупые выполнять каждый пердеж своего сцаря.
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29.10.2022 10:54 Відповісти
Прийдуть чинуши (якщо ви все не порешали хабарами), а якщо "умоются собтвенной юшкой", прийде поліція, а коли умиються вони, то приїде той же Корд на бронетехніці і винесуть вас і всіх поруч. Якщо таку дурню пишете, то явно не мали бізнесу і не стикалися з дійсністю. Не про що з таким фантазером як ви і сперечатись.
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29.10.2022 13:26 Відповісти
Так Ви праві. Але є таке поняття національна безпека. Маску Пентагон бистро розказує, що можна, а що не можна. Держава понад усе, а після того капіталізм та демократія.
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26.10.2022 12:41 Відповісти
ну тогда и правительство, заботясь о благе ВСЕХ граждан, вполне может ограничить "аппетиты" "приватного виробника" путем введения экспортных пошлин на его продукцию - кушать хотят все и богатые и бедные!
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25.10.2022 19:59 Відповісти
уже правительство вводило регулирование на топливо, забыл как сутками в очереди стоял?
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25.10.2022 20:18 Відповісти
не надо нигде "стоять в очереди". экспортная пошлина зделает так, что продавать товар внутри страны будет выгоднее, чем продавать "дорого" за границу.
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25.10.2022 20:46 Відповісти
ахах, обьем рынка подсчитай
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25.10.2022 21:05 Відповісти
о чем ты? за каждое "экспортное" яйцо ты заплатиш 100% пошлины. ТЫ БАНКРОТ))))))))))))))))
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25.10.2022 21:53 Відповісти
обьем ринка страны У 100 , обьем Е - 10000, если наш производитель будет продвать в Е хотя б ы 500 подсчитай разницу количества выплаченых зп, налогов и инвестиций
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26.10.2022 01:03 Відповісти
наивный. считать нужно не в количестве "инвестиций" и "выплаченных налогах" а в количестве вновь преобретенных вил и яхт у косюков и бахматюков.
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26.10.2022 07:49 Відповісти
не будешь, обязан, вова, твой бизнес могут во время войны и без нее , национализировать ) и останется тебе навар от яиц. кушай не обляпайся).. но это в нормальной общественно-экономической формации.. ну а там где верховный клерк никому ничего не должен. .таки да.. не бизнес обязан
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26.10.2022 09:38 Відповісти
20 баксів - то завжди 20 баксів..
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25.10.2022 18:59 Відповісти
Дивно, щось математика не сходиться. 76 центів за десяток аж ніяк не дорівнює реальній ціні в 3 з хвостиком долара за десяток.
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25.10.2022 20:57 Відповісти
Производитель закупает на Западе биодобавки, лекарства ,корма-за валюту.А банки дают валюту под дикий процент.Поэтому проще продать дешевле за границу и получить валюту.
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25.10.2022 21:13 Відповісти
вот только не надо врать про закупку "на Западе" биодобавок и кормов "за валюту". все это с успехом производится в Украине. товар продается за границу потому что там больше платят.
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25.10.2022 23:32 Відповісти
Ловлять момент, поки долар виріс. Те саме і з зерном, тільки там не дуже зрозуміло, долар виріс для експорту зерна, чи після того, як зерно попливло замінованими коридорами.
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26.10.2022 04:22 Відповісти
Ага, "в Україні"! Треба щось купити, того нема бо розбомбили, інше зникло. Я навесні наповнювач киці пішла купити. За 50грн упаковок нема, є в тричі більша за 500грн. Кажуть, там де брали раніше, уже розбомбили.
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26.10.2022 08:46 Відповісти
Я всё понимаю, и производитель хочет заработать, и рынок диктует цены, но ..... цена 70 грн за десяток НЕ рыночная, цена спекулятивная......
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25.10.2022 21:11 Відповісти
зараз, ставрида-Ленка, передзвонить управительці будинку в Італії, а та дасть завдання своїй сестрі, що керує Антимонопольним ділдом, перетрахати всіх кугутів для стимуляції несіння яєць...
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26.10.2022 01:30 Відповісти
Скільки птахофабрик розбито, а скільки на захопленій території, ви знаєте?
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26.10.2022 08:48 Відповісти
а давайте порівняємо ціни на цукор, яйця, гречку із Чехією... Ви вважаєте, що війна все спише? А я вважаю, що більших придурків до влади в Україні, ще не допускали.
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26.10.2022 11:46 Відповісти
Простых решений не существует. 30% рентабельности считается хорошей нормой. Можно было бы ограничить поднятие цен этой цифрой на законодательном уровне для всех. Но это уже не рынок и не свободная торговля, а совок какой то. Каждый поступает по совести.
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25.10.2022 21:53 Відповісти
Поміркована рентабельність, то для теоретичної економіки, а тут лише фарт.
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26.10.2022 04:24 Відповісти
какой ***** рынок? в стране война! ****** вывозят продукты закордон, а под****** здесь рассказывают про рынок
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26.10.2022 09:46 Відповісти
ти дивись,які кончені!все знають,тільки не все розуміють,а слів багато знають.....
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26.10.2022 02:07 Відповісти
Дякую. Тепер я знаю,що є виробництво яєць в шкаралупі.
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26.10.2022 04:25 Відповісти
так є в шкаралупі, а є не у шкаралупі. Яйця(без шкарлупи) ще привозять у цистернах на виробництво.
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26.10.2022 12:43 Відповісти
Да если бы евросоюз покупал 100% продукции -то всё - население Украины -отдыхает без яиц .И пофигу война -прибыль и ещё раз прибыль .А вот сколько вооружения закуплено для нашей армии этими бизнесами - наверняка ноль целых йух десятых .Поисчезали куда то коломойские ,ахметовы и прочая .Когда в стране беда -они жирюки сразу записываются в монакский батальон .
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26.10.2022 07:50 Відповісти
Ахметов якраз допомагає, Коломойський тільки суди виграє в України. Оба в Україні. Ахмєтов з захватом Маріуполя значно втратив дохід, ще й електроенергетику постійно ********.
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26.10.2022 08:53 Відповісти
Ахмєтов щез бо тб канали в Україні закрив. Марафон тільки для Слуг Народу..
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26.10.2022 08:55 Відповісти
Всі такі "експерти" : економічно підковані і добре інформовані! Але 10 яєць за 72 гривні це ще не межа? Розкажіть про "совкову відрижку" пенсіонерам під час війни з пенсією 2 500!
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26.10.2022 07:59 Відповісти
Повірте, в часи совка, пенсіонери і не тільки, взимку яєць не їли, хіба до тіста додавали. Пам'ятаю спосіб консервації яєць на зиму: засипати яйця сіллю, або попелом і поставити в підвал.
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26.10.2022 09:00 Відповісти
За вашою логікою виходить " не жили ніколи гарно- не треба й починати!
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26.10.2022 18:40 Відповісти
А потім дивуємося чому ж це так багато "совкових старих пердунів! "Бытиё определяет сознание"! І хто ж це сказав цікаво?
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26.10.2022 08:02 Відповісти
зі змовами щодо штучного підвищення цін ми вже стикались та неоднократно. Це і соняшникова олія, це славнозвісна цибуля по 60-80 грн/кг, гречка і зараз яйця. З цим боротись дуже просто, треба лише мати мізки в голові а не в дупі і не скуповувати ці продукти створюючи штучний ажіотаж. Пару років тому памятаю цибуля по 80 згнила в супермаркетах та на ринках в бариг і після цього повернулась до старих цін. Так же ці яйця - перестаньте купувати по півсотні і жерти їх десятками в день, побережіть серце та судини. Нехай вони протухнуть на складах тоді все стане на місця.
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26.10.2022 09:19 Відповісти
Таким чином їсти взагалі не треба: хай протухнуть яйця - м'ясо- молочка- олія - фрукти й овочі- риба - солодощі - чай та кава..........!
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26.10.2022 18:43 Відповісти
А где же наш куриный король, соратник Петра Лексеича Юрий Косюк???? Закрыл производство?
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26.10.2022 12:27 Відповісти
Наша країна 30 років розбудовувала ( з легкої руки кучми з його червоними директорами -хапугами бізнесменами в майбутньому) наскрізь корумповану- олігархічну - бандитську державу! Кількість населення України в 1990 році -майже 52 млн--у 2021-43 млн ! 9 мільйонів за 30 років! Для простих людей не робилося анічогісінько- а тепер дивуємося " й звідки стільки коллаборантів і зрадників?"Бытиё определяет сознание !"
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26.10.2022 18:53 Відповісти

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