ЄБРР виділить "Укренерго" та "Нафтогазу" екстрені кредити на 500 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку за результатами візиту президента Оділь Рено-Бассо в Україну розглядає виділення НЕК "Укренерго" додатково 300 млн євро позики на обладнання та поточну ліквідність.

Про це повідомив член ради директорів ЄБРР Артем Шевальов, передає Інтерфакс-Україна.



"Одна з речей, яка вийшла з цього візиту, це рішення виділити "Укренерго" 300 млн євро аварійної позики протягом наступного місяця", – сказав він у коментарі агентству.



Він уточнив, що рішення ще має бути затверджено радою директорів, проте, за його словами, швидкість ухвалення такого рішення є безпрецедентною для міжнародної фінансової організації.



За словами Шевальова, ці кошти будуть спрямовані насамперед на закупівлю обладнання, яке необхідне для відновлення пошкоджених енергомереж, та підтримку поточної ліквідності компанії.



Крім того, він повідомив, що паралельно банк продовжує роботу з виділення коштів НАК "Нафтогаз" на закупівлю газу.



"На жаль, з вибіркою тих 300 млн євро, які ще влітку були затверджені, виникла пауза, пов'язана з реструктуризацією нафтогазовських бондів, але вона вже почалася. Минулого тижня, якщо не помиляюся, перші 11 млн євро вже було вибрано", – зазначив банкір.



Водночас він наголосив, що ЄБРР виділить "Нафтогазу" додатково ще 200 млн євро.



"Чекаємо на норвезьку гарантію під цю позику, має бути завершена процедура всередині норвезького уряду. Але, максимум, на початку листопада 200 млн євро буде затверджено", – пояснив Шевальов, додавши, що банк діє за схемою: "Нафтогаз" закуповує – банк проплачує кошти постачальнику.

Як повідомлялося, у жовтні Канада та Велика Британія підтримали кредит ЄБРР для НАК "Нафтогаз" та НЕК "Укренерго" на загальну суму 90,9 млн євро.