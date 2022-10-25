Туреччина підтвердила переговори з "Газпромом" про знижку на газ

Туреччина обговорює з Росією можливість знижки і відстрочки в розрахунках за газ.

Про це повідомив в інтерв'ю The Financial Times міністр казначейства і фінансів республіки Нуреддін Небаті, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що знижка на російський газ може послабити тиск на турецьку ліру і підтримає президента Реджепа Ердогана напередодні виборів наступного літа.



Крім того, Туреччина просить у "Газпрому" можливість відтермінування платежу.



Небаті каже, що очікує "хороші новини" з обох питань. Глава Мінфіну переконаний, що Туреччина "дуже комфортно" уникне кризи платіжного балансу наступного року, незважаючи на необхідність сплатити імпорт енергоресурсів у розмірі $100 млрд.



Небаті назвав економічні зв'язки з Росією "добросусідськими відносинами", навіть попри те, що Захід висловлює побоювання, що це може використовуватись Москвою для обходу санкцій. Міністр наполягає, що економічні зв'язки між двома країнами є "законними".

Раніше президент РФ Владімір Путін запропонував створити у Туреччині газовий хаб, який міг би стати майданчиком для утворення ціни на газ, а також для постачання до європейських країн. До того Путін заявив, що Росія могла б перенаправити обсяги газу, що раніше транспортувалися до ЄС "Північними потоками", через Чорне море, створивши в Туреччині найбільший газовий хаб. Зрештою президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган доручив уряду розпочати роботу над таким газовим хабом.

Як повідомлялося, раніше Ердоган заявляв про плани обговорити знижку на російський газ під час зустрічі з Владіміром Путіним під час саміту ШОС у Самарканді. Після зустрічі президент РФ Путін заявив, що домовився з Ердоганом про оплату до 25% постачання російського газу до Туреччини російськими рублями.