Велика Британія офіційно отримала нового прем’єр-міністра

Ексміністр фінансів Ріші Сунак офіційно став 57-м прем’єр-міністром Великої Британії після того, як король Чарльз ІІІ під час аудієнції запросив його сформувати уряд.

Про це повідомляє BBC.

До того, на аудієнції у короля була вже колишня прем’єрка Великої Британії Ліз Трасс. Під час зустрічі з монархом вона офіційно подала у відставку.



Зазначається, що Сунак став третім прем'єр-міністром у 2022 році. Також він є наймолодшим главою британського уряду за останні два століття.

Ріші Сунак – британський політик, обіймав посаду Канцлера скарбниці з 13 лютого 2020 до 5 липня 2022 року, подав у відставку, заявивши про розбіжності у підходах з тодішнім головою уряду Борисом Джонсоном. У підсумку відставка Сунака та низки інших міністрів стала підставою для відставки Джонсона.

Сунак народився у Великій Британії в родині панджабі-індуїстських батьків, які емігрували зі Східної Африки, здобув освіту в Оксфорді та Стенфордському університеті, де познайомився зі своєю майбутньою дружиною Акшатою Мерті, дочкою індійського мільярдера.

Закінчивши навчання, працював у Goldman Sachs, а згодом партнером у фірмах гедж-фондів The Children's Investment Fund Management та Theleme Partners.