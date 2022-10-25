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Німеччина виділить 20 мільйонів євро на резервне обладнання для критичної інфраструктури України

німеччина

Німеччина виділить Україні 20 млн євро на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе реагувати на російські терористичні атаки на критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

За словами міністра Олексія Чернишова, відповідні попередні домовленості були досягнуті під час зустрічі з міністеркою Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Штеффі Лемке.

Він наголосив, що вже найближчим часом українська та німецька сторона фіналізують цю домовленість.

Чернишов уточнив, що виділені Німеччиною кошти буде закуплено мобільні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції.

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