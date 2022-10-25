Південнокорейський автовиробник Kia може повністю закрити бізнес у Росії

Південнокорейська корпорація Kia Corp. може повністю закрити свій бізнес у Росії через зростання волатильності внаслідок тривалої загарбницької війни в Україні.

Про це виконавчий віцепрезидент Kia Ву Чон Джу заявив під час презентації звіту компанії, повідомляє Bloomberg.

"Якщо ви запитаєте мене про негативний фактор для продажів, я б сказав, що нестабільність у Росії може прискоритися в наступному році, а сам автомобільний ринок може повністю закритися на деякий час", – зазначив топменеджер компанії.

"Ми можемо розглянути питання про те, щоб займатися лише післяпродажним обслуговуванням, оскільки ми фактично не зможемо постачати туди автомобілі", – додав віцепрезидент Kia.

За даними російської Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), продажі автомобілів Kia в Росії впали за січень-вересень 2022 року на 64%. Водночас південнокорейська марка залишається на другому місці за кількістю проданих за цей період авто (56,79 тис.), поступаючись лише "АвтоВазу" (123,77 тис.).

У 2021 році продажі в Росії склали 6% від загального обсягу реалізації автомобілів Kia.

Kia збирає автомобілі на заводі у Санкт-Петербурзі, яким керує Hyundai Motor, писав російський Forbes. Hyundai називає завод другим за обсягом виробництва автомобілів у Росії. За інформацією компанії, на підприємстві працюють 2600 осіб, випускається 200 000 автомобілів на рік.

У червні Hyundai призупинив проект створення другого заводу в Петербурзі. 18 жовтня південнокорейська газета Dong-a Ilbo написала з посиланням на джерела, що Hyundai подумує про припинення діяльності в Росії, що має на увазі серед іншого і продаж заводу.

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Як повідомлялося, наприкінці вересня японський автоконцерн Toyota оголосив, що остаточно припиняє виробництво в Росії, а завод компанії в Шушарах (Санкт-Петербург) буде законсервовано.

Виробництво автомобілів на заводі у Санкт-Петербурзі було призупинене ще 4 березня через перебої у постачанні ключових матеріалів і деталей.

На майданчику в Петербурзі випускалися моделі Camry та RAV4, які традиційно входили до топ бестселерів російського ринку. Потужності було розраховано на випуск 100 тис. автомобілів на рік. У 2021 завод наростив випуск на 20%, до 80,8 тис. машин, за той же період компанія реалізувала на російському ринку 117,3 тис. машин (з урахуванням Lexus). Підприємство також постачало машини до Казахстану, Білорусі та Вірменії.

У березні японський автоконцерн Toyota Motor Corp. ухвалив рішення тимчасово зупинити виробництво автомобілів у Росії через військову агресію РФ проти України.