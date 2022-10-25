Із одеських портів вийшли судна з ще 100 тисячами тонн української агропродукції
У вівторок, 25 жовтня, із портів Великої Одеси у межах реалізації "зернової ініціативи" вийшли 4 судна зі 107,2 тис. тонн агропродукції.
Як повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, судна направляються до країн Європи.
Зокрема, з Одеського порту вийшов балкер Regius, а з порту "Південний" – Captain J. Neofotistos, Sanin 1, Zumrut Ana.
Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 8,9 млн тонн агропродукції.
Загалом, з українських портів вийшли 390 суден з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.
Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".
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