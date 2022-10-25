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зерно (1847) порт (1376) експорт (3737) Мінінфраструктури (1376)

Із одеських портів вийшли судна з ще 100 тисячами тонн української агропродукції

зерно,корабель

У вівторок, 25 жовтня, із портів Великої Одеси у межах реалізації "зернової ініціативи" вийшли 4 судна зі 107,2 тис. тонн агропродукції.

Як повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, судна направляються до країн Європи.

Зокрема, з Одеського порту вийшов балкер Regius, а з порту "Південний" – Captain J. Neofotistos, Sanin 1, Zumrut Ana.

Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 8,9 млн тонн агропродукції.

Загалом, з українських портів вийшли 390 суден з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

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