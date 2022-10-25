Шольц оголосив про "план Маршалла" для відбудови України

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відбудова України буде "планом Маршалла XXI століття" і можливістю для побудови більш стійкої та міцної країни.

Про це він заявив на відкритті Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у Берліні, передає Укрінформ.

Зокрема, канцлер підкреслив, що нинішній спосіб війни РФ з атаками по цивільних та цивільній інфраструктурі України демонструє лише одну річ: путінська Росія – у відчаї, а народ України переможе. Для гарантування перемоги, за його словами, Німеччина разом з друзями і партнерами продовжить рішуче підтримувати Україну політично, фінансово, гуманітарною допомогою та зброєю, скільки це буде потрібно.

"Ми знаємо, що жодна історія країни не подібна до іншої, але з нашого історичного досвіду ми знаємо, що відбудова завжди можлива і що ніколи не запізно, аби виконати це завдання. Ця конференція – про створення інфраструктури та розробку механізмів, які допоможуть полегшити і профінансувати те, що Джон Мейнард Кейнс у 1944 році назвав "постійна відбудова". Те, що тут на кону, є не менш ніж створенням нового плану Маршалла XXI століття, завдання поколінь, яке має початися зараз", – сказав Шольц.

Він зауважив, що відбудова та модернізація України буде не лише викликом для поколінь, але і можливістю.

З огляду на це, очільник уряду ФРН закликав зосередити увагу на тому, чим може бути більш стійка та міцна Україна: "Важливим виробником зеленої енергії, експортером індустріальної та аграрної продукції, цифровим центром з одними з найкращих ІТ-експертів, а також членом ЄС з відповідною інфраструктурою та правовою базою".

За його словами, "щоб втілити таке гігантське зусилля, потрібно розробити ще кращі шляхи для залучення публічних та приватних інвесторів у стале майбутнє України з усього світу. "Нам потрібно обговорювати, як може виглядати прозора, ефективна та інклюзивна форма урядування", – додав він.