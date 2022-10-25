У роботі WhatsApp стався глобальний збій (оновлено)

У роботі месенджера WhatsApp в Україні та в усьому світі зафіксували глобальний збій.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Зокрема, користувачі скаржаться на неможливість надсилати повідомлення. Крім того, є проблеми в роботі застосунку і ПК-версії месенджера.

Так, на збій скаржаться жителі США, країн Африки, Азії та Європи, зокрема Чехії, Польщі, Фінляндії, Італії та інших країн.

Представник Meta у коментарі для TechCrunch визнав проблеми з надсиланням повідомлень.

"Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити WhatsApp для всіх", – сказав він.

Пізніше, як пише The Wall Street Journal, представниця WhatsApp заявила про усунення проблем у роботі месенджера.



"Ми знаємо, що люди сьогодні мали проблеми з надсиланням повідомлень у WhatsApp. Ми виправили проблему та приносимо вибачення за незручності", – зазначила вона. Про причину збою речниця не повідомила.



WhatsApp має понад 2 мільярди користувачів у всьому світі. Індія є її найбільшим ринком, де проживає понад 400 мільйонів користувачів.