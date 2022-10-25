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Богуслаєв (70) Мотор Січ (209) обмін (33)

В Офісі президента не виключили можливості обміну Богуслаєва

богуслаєв

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк не виключив можливості обміну заарештованого президента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва на українських військових.

Про це він заявив у коментарі телеканалу "Настоящее время".

Відповідаючи на запитання, чи не виключає він можливості обміну Богуслаєва, Подоляк відповів: "Ні, не будемо (виключати таку можливість, – ред.). Якщо потрібно, ми все зробимо, щоб забрати реальних громадян України...Ці суб’єкти можуть потрапити в обмінний список", – сказав він.

За словами радника глави ОП, процес може відбуватися так само, як у випадку з обміном Віктора Медведчука.

"Сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-які можливості, щоб повернути своїх громадян", – сказав Подоляк.

Як повідомлялося, напередодні суд обрав для президента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюби запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

23 жовтня СБУ повідомила про затримання президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у "колабораційній діяльності" та "пособництві державі-агресору".

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За даними слідства, посадовці "Мотор Січ" діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.

"Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець", – зазначали у СБУ.

Встановлено, що вказані вертольоти російські загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли про збиття російських Ка-52.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.

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