Потрібно $55 мільярдів: Зеленський закликав створити фінансовий "Рамштайн" для України (оновлено)

Президент Володимир Зеленський закликав країни ЄС створити фінансовий "Рамштайн" для допомоги Україні у реконструкції та відновленні економіки.

Про це він заявив під час відеовиступу на міжнародній експертній конференції з відновлення та модернізації України у Берліні, передає Інтерфакс-Україна.



"Я вірю, що зараз можемо схвалити рішення про започаткування фінансового "Рамштайну" для підтримки нашої спільної стабільності. Нам потрібна фінансово-координаційна платформа, яка об'єднає всі зусилля щодо відновлення нашої країни", – сказав президент.



За словами Зеленського, Україна розробила прозорий план відновлення. "Це те, що необхідно Україні для виживання. Саме зараз. Вага нашого плану швидкого відновлення – $17 млрд негайно. Це лікарні, школи, життєво важлива транспортна та енергетична інфраструктура. Ми маємо колосальні потреби у відновленні житла", – сказав він.



"Ми поки що не отримали жодного центу на швидке відновлення. Я прошу вас наблизити необхідні рішення", – заявив Зеленський.



Він наголосив, що "вже зараз на цій конференції треба ухвалити рішення про допомогу для покриття дефіциту бюджету майбутнього року. Для України це непідйомна сума – $38 млрд дефіциту.



Зеленський наголосив, що "є російські активи, які вже заморожені, і ті, які ще необхідно заморозити".



"Значна частина цих активів у юрисдикціях європейських країн. Нам потрібна компенсація, і це справедливо. А отже, нам потрібний реальний швидкий законний механізм спрямування російських активів на відшкодування збитків, завданих російською війною", – заявив він.

Як передає Інтерфакс-Україна, пізніше під час пресконференції у Берліні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що міжнародну координаційну фінансову платформу відновлення України необхідно створити до кінця 2022 року.



"Ми вже маємо перші домовленості з ЄС, Міжнародним валютним фондом щодо платформи координації. Її необхідно створити до кінця цього року на базі формату "Рамштайн", – сказав він.



Також прем'єр зазначив, що Німеччина має стати важливою складовою майбутньої координаційної платформи.



Раніше Шмигаль заявив, що фінансовий "Рамштайн" має діяти під головуванням ЄС, США та України із залученням міжнародних фінансових організацій.

Як повідомлялося, під час цієї ж конферецнії президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що працює з державами-членами ЄС з метою надання Україні у 2023 році 18 млрд євро та 1,5 млрд євро щомісяця до закінчення війни.