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McDonald’s відновлює роботу ресторанів у Тернополі та Борисполі

макдональдс,mcdonald’s

Компанія McDonald’s відновлює роботу ресторанів у Тернополі, Борисполі, а також відкриває двері ще п’яти закладів у Києві.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що в Тернополі розпочинає роботу заклад на вул. Гетьмана Мазепи, 30, а в Борисполі – у ТЦ Park Town на вул. Київський Шлях, 67.

Водночас у столиці знову запрацювали ресторани за наступними адресами:

  • ТРЦ РайОN, вул. Миколи Лаврухіна, 4-А
  • станція метро "Вокзальна", пл. Вокзальна, 2
  • ТРЦ Lavina Mall, вул. Берковецька, 6-Д
  • вул. Б. Хмельницького, 40/25
  • ТРЦ Retroville, просп. Правди, 47

Як повідомлялося, 18 жовтня мережа McDonald’s відновила роботу чотирьох ресторанів у Львові

Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.

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