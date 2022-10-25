"Укренерго" попередило про відключення електроенергії по всій Україні
Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Примусові обмеження споживачів електроенергії – повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00-11:00 та 17:00-13:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів.
Тож, "Укренерго" знову закликає громадян заощаджувати споживання електроенергії, не вмикати в мережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на нічний період.
Будь ласка, зачекайте...
Вчора вже главвасян з укренерго випадково проговорився. Мовляв, можемо брати елдектроенергію з Європи, але буде по євротарифам. А якого біса, якщо в Україні орки побили НЕ ГЕНЕРУЮЧІ МОЖЛИВОСТІ, А ТРАНСПОРТУЮЧІ? Тобто, електроенергію як виробляли так і виробляють, просто "є проблеми з доставкою". Але є нюанс, електроенергія це не яблука з дерев, її нема як зберігать і не можна просто виробляти її, щоб з іншого кінця провода нічого не було!
І тут раптом пазл складається:
1. контракти на експорт е/е в європу;
2. ледь не щотижневі заяви про бідні підприємства які "несправедливо" постачають е/е українцям по ціні ледь не в 5 раз дешевше за європейські (це ж скільки бабла батальон монако недополучає!!)
3. доводимо віяловими відключеннями людей до ручки, бо **** в 21 столітті жити в місті без електроенергії НЕ МОЖЛИВО!!!
4. через якийсь час пафосно заявляємо, що проблему вирішено через постачання е/е з європи. Але буде трошки дорожче... ясно, що доведені до ручки споживачі будуть від щастя ноги благодєтєлям цілувать...
5. профіт, батальон монако в безпеці.
Таке вже було з цінами на вугілля в 2015. Один в один. "В нас нема шахт" - "купуватимемо в європі" - "новий тариф", а потім виявляється, що купуємо в Європі у компаній, яким самі вугілля і продаємо з шахт, "яких нема".
13:00), а(6:00-11:00 та 17:00-23:00)