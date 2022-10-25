Заступником глави НБУ став ексочільник директорату з економічної політики Офісу президента

Заступником голови Національного банку призначений Дмитро Олійник.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Він обійняв посаду та приступив до виконання своїх обов'язків із 25 жовтня.

Зазначається, що напередодні Рада Набанку під час засідання призначила його на посаду заступника голови НБУ за поданням очільника Національного банку Андрія Пишного.

"Багаторічний і практичний досвід роботи Дмитра Олійника у банківській сфері, а також його розуміння фінансової та економічної політики держави дають мені впевненість у тому, що його професіоналізм та фахові знання будуть корисними для Національного банку. Дмитро Олійник посилить нашу команду, що, безумовно, сприятиме подоланню тих стратегічних та масштабних викликів, які постали перед Національним банком під час війни", – прокоментував Пишний.

Відповідно до законодавства, голова НБУ має шістьох заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Радою Нацбанку за поданням очільника НБУ.

У пресслужбі додали, що Дмитро Олійник працює у фінансовій системі України з 2005 року. Розпочав кар’єру з посади фахівця відділення "Укрсиббанку". Упродовж 2007-2013 років працював в українських та міжнародних банках.

У 2013 році розпочав роботу в міжнародній компанії ПАТ "Прайсуотерхаускуперс" (PwC), надаючи консалтингові послуги банкам в регіоні Центральної і Східної Європи та державним установам України.

Із 2017 року працював директором департаменту кредитних ризиків та оцінки активів "Ощадбанку", згодом – директором генерального департаменту з управління ризиками цього державного банку. У 2019 році працював директором Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів.

Із травня 2021 року і до призначення в Національний банк був генеральним директором директорату з питань економічної політики Офісу Президента України.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Андрія Пишного на посаду очільника Національного банку 7 жовтня. Пишний креатура голови ОП Андрія Єрмака. За даними ЕП, він тісно співпрацює з Єрмаком, зокрема в межах міжнародної санкційної групи "Єрмака-Макфола". У 2016 році разом заснували ГО "Відчуй", яка допомагає людям з вадами слуху. У 2010 році Єрмак був довіреною особою Арсенія Яценюка на 216 окрузі в Києві під час виборів президента. Водночас Пишний – давній політичний соратник Яценюка.