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Новини
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призначення (1127) НБУ (9057) Пишний (114)

Заступником глави НБУ став ексочільник директорату з економічної політики Офісу президента

дмитро,олійник

Заступником голови Національного банку призначений Дмитро Олійник.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Він обійняв посаду та приступив до виконання своїх обов'язків із 25 жовтня.

Зазначається, що напередодні Рада Набанку під час засідання призначила його на посаду заступника голови НБУ за поданням очільника Національного банку Андрія Пишного.

"Багаторічний і практичний досвід роботи Дмитра Олійника у банківській сфері, а також його розуміння фінансової та економічної політики держави дають мені впевненість у тому, що його професіоналізм та фахові знання будуть корисними для Національного банку. Дмитро Олійник посилить нашу команду, що, безумовно, сприятиме подоланню тих стратегічних та масштабних викликів, які постали перед Національним банком під час війни", – прокоментував Пишний.

Відповідно до законодавства, голова НБУ має шістьох заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Радою Нацбанку за поданням очільника НБУ.

У пресслужбі додали, що Дмитро Олійник працює у фінансовій системі України з 2005 року. Розпочав кар’єру з посади фахівця відділення "Укрсиббанку". Упродовж 2007-2013 років працював в українських та міжнародних банках.

У 2013 році розпочав роботу в міжнародній компанії ПАТ "Прайсуотерхаускуперс" (PwC), надаючи консалтингові послуги банкам в регіоні Центральної і Східної Європи та державним установам України.

Із 2017 року працював директором департаменту кредитних ризиків та оцінки активів "Ощадбанку", згодом – директором генерального департаменту з управління ризиками цього державного банку. У 2019 році працював директором Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів.

Із травня 2021 року і до призначення в Національний банк був генеральним директором директорату з питань економічної політики Офісу Президента України.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Андрія Пишного на посаду очільника Національного банку 7 жовтня. Пишний креатура голови ОП Андрія Єрмака. За даними ЕП, він тісно співпрацює з Єрмаком, зокрема в межах міжнародної санкційної групи "Єрмака-Макфола". У 2016 році разом заснували ГО "Відчуй", яка допомагає людям з вадами слуху. У 2010 році Єрмак був довіреною особою Арсенія Яценюка на 216 окрузі в Києві під час виборів президента. Водночас Пишний – давній політичний соратник Яценюка.

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Топ коментарі
+2
Це що, "смотрящий"від Єрмака за Пишним і взагалі за НБУ?
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25.10.2022 10:31
+1
Офіс члєнограя став кузнею кадрів для всіх державних органів.
Мені від цього якось не по собі.
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25.10.2022 10:31
+1
Він працював директором департаменту кредитних ризиків та оцінки активів "Ощадбанку" ? Разом з Пишним ? В реєстрі неповернутих великих кредитів цієї держустанови багато роботи для НАБУ
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25.10.2022 11:03
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Це що, "смотрящий"від Єрмака за Пишним і взагалі за НБУ?
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25.10.2022 10:31 Відповісти
Офіс члєнограя став кузнею кадрів для всіх державних органів.
Мені від цього якось не по собі.
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25.10.2022 10:31 Відповісти
Він працював директором департаменту кредитних ризиків та оцінки активів "Ощадбанку" ? Разом з Пишним ? В реєстрі неповернутих великих кредитів цієї держустанови багато роботи для НАБУ
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25.10.2022 11:03 Відповісти
Клетчастим плєдіком запаслися чи зразу "зелений корідор" закордон?
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25.10.2022 11:05 Відповісти
настав час ділєтантів і куєсосів.
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25.10.2022 13:03 Відповісти
Посада голови тепер гаряча. Пишний протримається рівно стільки. скільки його корифан буде гадити Україні. Не більше не менше. А цей Олійник працював в куперсах. коли вони ревізували святого Бенджаміна в Приваті.
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25.10.2022 13:08 Відповісти
Короче, Єрмак буде керувати друкарськм станком... матимем те, що в Турції.
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25.10.2022 15:27 Відповісти
нехай буде ще одна "шістка за наглядом за кумом пішним", про всяк випадок... той, хто ставить, той знає, в школі кєгєбє вчили. та й батьк казав, що зайвим не буде (казав "лішнім нє будєт")
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25.10.2022 16:25 Відповісти
Враховуючи досвід останніх підій я лисим не довіряв би ))
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25.10.2022 18:14 Відповісти
Сматрящего пристроили!!!
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25.10.2022 18:21 Відповісти
Ищите в человеке три черты: интеллект, энергию и честность. Если у него нет последней черты, даже не беспокойтесь о двух других. Цитата из книги https://mybook.ru/author/uorren-baffett/pravila-bogatstva-uorren-baffet/ «Правила богатства. Уоррен Баффет»
Добавити ні чого, за 30 років в Україні при владі опинилися одні єнергічні "інтелектуали", але цього як виявилось не достатьньо - немали найголовнішої риси- честі , а "інтелект" і той звівся до того , як вивезти награбоване безсоромними рилами і товстими сраками тому Україна опинилися в тому місті де є , та займає остане місце за рівнем життя при тому що мала все для зростання і тільки неймовірними зусилями і крові людей честі (ЗСУ,простих людей) ці злочини доводиться виправляти.
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25.10.2022 19:05 Відповісти

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