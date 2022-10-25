Світовий банк виділив Україні ще $500 мільйонів

Світовий банк оголосив про виділення додаткових $500 млн для допомоги Україні задовольнити нагальні потреби у витратах, спричинені російським вторгненням.

Про повідомляє пресслужба банку.

"Фінансування Міжнародного банку реконструкції та розвитку забезпечується кредитними гарантіями на суму $500 млн від Сполученого Королівства, які були оголошені 30 вересня", – йдеться у повідомленні.

Кошти було мобілізовано в межах проєкту державних витрат на підтримку адміністративної спроможності в Україні (PEACE), включаючи надання основних державних послуг, таких як охорона здоров'я, освіта, пенсійне забезпечення та соціальний захист.



"Російське вторгнення продовжує спричиняти масове руйнування інфраструктури України, включно з мережами водопостачання, каналізації та електроенергії. Нова частина фінансування, виплачена сьогодні, буде використана для підтримки основних державних послуг. Ми твердо підтримуємо український народ, коли він стикається з цією безпрецедентною кризою", – наголосив президент Групи Світового банку Девід Малпас.



На сьогодні Світовий банк мобілізував $13 млрд для екстреного фінансування для України, включно з зобов’язаннями та обіцянками донорів, з яких $11,4 млрд було виплачено повністю.



У Світовому банку нагадали, що у вересні спільно з урядом України та Європейською комісією був оприлюднений аналіз потреб України для відновлення – "Швидка оцінка завданих збитків та потреб на відновлення (RDNA)". У звіті наголошується, що ці потреби становлять $349 млрд на 1 червня 2022 року, і ця цифра зростатиме, бо війна триває.



Згідно з останнім випуском "Економічного огляду" Світового банку, до кінця року українська економіка скоротиться на 35%. Також очікується, що до кінця цього року кількість українців, які житимуть у бідності, зросте приблизно до 25% – на відміну від прогнозованих 2% до початку повномасштабної війни.

Як раніше повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан, Світовий банк вже у листопаді може затвердити пакет додаткової фінансової допомоги для України на суму $1 млрд.