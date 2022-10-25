Україна готова ділитися з Європою досвідом цифровізації, – Шмигаль

Україна має великий досвід та цікаві розробки в ІТ-сфері, якими готова поділитися з Європою.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на відкритті V українсько-німецького економічного форуму, передає Укрінформ.

"Потужна українська екосистема кібербезпеки допоможе Європі долати аналогічні виклики, з якими ми сьогодні всі стикаємося. Український ринок ІТ – величезний простір для інвестицій. Маємо талановитих стартаперів, які можуть наситити Європу новими розробками. Україна може й буде ділитися своїм досвідом цифровізації. Нам є що запропонувати та продемонструвати", – зазначив Шмигаль.

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Він нагадав, що навіть після вторгнення Росії українські ІТ-підприємства зберегли 95% своїх спроможностей.

"У нас є величезний потенціал для побудови розвиненої світової економіки, а в перспективі – перетворення на цифровий хаб азійсько-європейського магістрального інтернет-трафіку", – зауважив Шмигаль.