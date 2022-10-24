Єврокомісія поки не готова озвучити деталі щодо обмеження ціни на газ

Робота над механізмом обмеження цін на газ на європейському ринку продовжується, тому ще рано коментувати цю тему.

Про це заявили представники Європейської Комісії (ЄК) на брифінгу в Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.

"Занадто рано висловлюватись про деталі механізму корекції цін (на газ). Ми працюємо з державами-членами над основними принципами", – заявив офіційний представник ЄК Тім Макфі.

Журналістів цікавили подробиці проголошених на саміті ЄС 20-21 жовтня заходів боротьби проти енергетичної кризи. Зокрема, було поставлено питання, що щодо механізму корекції цін заявлено принцип, але не відомі деталі функціонування такої системи. Європейська Рада затвердила політичні орієнтири, проте незрозуміло, коли Європейська Комісія зробить конкретну пропозицію юридичного характеру.

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За словами керівника служби офіційних представників ЄК Еріка Мамера, Єврокомісія вже зробила конкретну пропозицію щодо обмеження цін на газ, і її у вівторок, 25 жовтня, розгляне Рада ЄС з енергетики.

"У нас уже на столі конкретна пропозиція. І ми зараз зосереджені на цьому", – сказав речник Єврокомісії.

Він зазначив, що ситуація розвивається тепер у рамках "дорожньої карти", яку представила саміту ЄС голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Мамер пояснив, що робота ЄК з цієї проблеми здійснюється у два етапи. Після того, як пропозиція буде схвалена Радою ЄС з енергетики, настане "технічна фаза", Єврокомісія зробить більш детальну пропозицію.

Відповідаючи на запитання, представник ЄК зазначив, що ще до саміту Єврокомісія попереджала, що щодо обмеження цін на газ для виробництва електрики виникає низка питань, які очікують на продуктивні та влаштовують всі відповіді, якщо розраховувати на те, що такий механізм забезпечить корисний ефект. Робота для отримання відповідей на ці питання ведеться, щоб мати основу можливої ​​пропозиції.

"Ми працюємо в першу чергу над впливом ціни на газ на генерацію електрики, і ми ясно говорили, що важливо відповісти на низку питань, і важливо, щоб усі учасники цієї дискусії з цим погодилися, щоб мати впевненість, що такий механізм, будучи введеним у дія, досягне поставленої мети і не матиме негативних наслідків, як, наприклад, зростання споживання газу, тоді як ми прагнемо скорочення його споживання", – пояснив Мамер.