Місто Вовчанськ на Харківщині залишилось на зиму без газу, частину населення евакуюють, – ОВА

Прикордонне місто Вовчанську Харківської області внаслідок обстрілів залишилося без газу, відновити газопостачання найближчим часом не вдасться, тому частину населення евакуюють.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов заявив у ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Там ситуація складна. Вчора був обстріл, було пошкоджено магістральний газопровід. Зараз там газопостачання припинено. Відновити його до зими не вдасться, оскільки цей магістральний газопровід йшов транзитом через територію РФ", – розповів Синєгубов.

За його словами, через це у Вовчанську планується організовано евакуювати частину населення та вирішувати проблему опалення приватного сектора дровами та іншими альтернативними (не пов'язаними із газопостачанням) способами.

Розповідаючи про відновлення інфраструктури на звільнених територіях, Синєгубов повідомив, що відновлено електропостачання майже 75% та газопостачання понад 25% населення звільнених територій Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.