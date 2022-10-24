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Богуслаєв (70) Мотор Січ (209) СБУ (1515) суд (3280)

Два місяці без права застави. Суд арештував Богуслаєва

богуслаев,богуслаєв

Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід для затриманого СБУ президента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляє пресцентр СБУ, обраний запобіжний захід не передбачає можливості звільнення під заставу, а отже протягом наступних 60 днів він не зможе вийти з ізолятора.

Крім президента "Мотор Січі", аналогічний запобіжний захід обраний для керівника одного із департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

"СБУ проводить комплексні заходи для встановлення інших учасників протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності", – зазначається у повідомленні.

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23 жовтня СБУ повідомила про затримання президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у "колабораційній діяльності" та "пособництві державі-агресору".

За даними слідства, посадовці "Мотор Січ" діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.

"Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець", – зазначали у СБУ.

Встановлено, що вказані вертольоти російські загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли про збиття російських Ка-52.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.

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"зрады" не случилось на что надеялась определенная публика...
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24.10.2022 20:03 Відповісти
с этой кацапской шлюхи надо все вытрясти и повесить
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24.10.2022 20:57 Відповісти
він має громадянство рф, а громадянство України теж?
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24.10.2022 21:00 Відповісти
Напевно нічого йому не буде, "криша" "подсуєтітся", то або відпустять, або обміняють?! Вороги, шпигуни, зрадники не бояться бо: "Ребят работайте и не сцыте, что бы вы не сделали наших там у них на верху много та и хохлы продажные, выкупим"?! Складається враження , що ми країна не ляканих лютих ворогів і зрадників?!Скільки людей мають вбити, який злочин ворог має зробити щоб вже не міг відкупитись???Безкарність породжує "бєспрєдєл"...!Патріоти де ВИ?
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25.10.2022 13:15 Відповісти
Скоро цей старий покидьок буде обміняний на наших полонених. Хоч у цьому буде користь, хоча б я дуже хотів щоб він подох в українській в'язниці.
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25.10.2022 08:05 Відповісти

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