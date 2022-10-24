Нацбанк доручив посилити контроль операцій з підсанкційними "ПІБом", "Альфа-Банком" і банком "Форвард"

Національний банк України рекомендував банкам ретельно аналізувати свої фіноперації з "Альфа-Банком", "ПІБом" і банком "Форвард", що потрапили під санкції.

Про це йдеться в документі Нацбанку, передає Інтерфакс-Україна.

"НБУ не бачить підстав для припинення здійснення банками обслуговування та підтримки ділових відносин із зазначеними банками. Водночас рекомендуємо банкам перед проведенням операцій з окремими банківськими установами приділяти особливу увагу аналізу таких операцій із метою мінімізації ризиків уникнення/порушення обмежень, встановлених санкціями", – сказано в документі.

Крім того, регулятор пояснив, що застосування санкцій до фізичних осіб, які володіють суттєвою участю в інших українських юрособах, не є підставою для зупинення проведення банками фіноперацій, пов'язаних із госпдіяльністю цих юрособ.

Як повідомлялося, НБУ наприкінці вересня-початку жовтня тимчасово позбавив російських акціонерів права голосу у банках "Форвард", "Український капітал", Альфа-Банк та "Перший інвестиційний банк".

Як повідомлялося, Верховна Рада 6 жовтня ухвалила закон про націоналізацію системно важливих банків. "Альфа Банк" - єдиний банк з переліку системно важливих, який належить російським олігархам, проти яких введено міжнародні санкції внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Чи потребує "Альфа Банк" докапіталізації на $1 мільярд"