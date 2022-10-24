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Євросоюз готовий розширити санкції проти Ірану за постачання дронів-камікадзе для Росії

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Європейська сторона попередив Іран про неприпустимість постачання дронів та іншого озброєння Росії та готова застосувати нові обмежувальні заходи, якщо Іран продовжить постачати дрони для РФ.

Про це у Брюсселі на брифінгу сказав речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Укрінформ.

"Європейський Союз має дуже чітку позицію у контактах з нашими партнерами, включаючи Іран, що це є неприйнятним – здійснювати військові поставки для Росії, що дозволяє їй продовжувати війну на території України, проти народу України та проти цивільної інфраструктури", – сказав Стано.

"Це дуже потужний та принциповий сигнал, чітко донесений до міністра закордонних справ Ірану впродовж вже двох телефонних розмов, що відбулися минулого тижня з високим представником ЄС, який пояснив (Ірану, –ред.) рішення Ради міністрів ЄС із закордонних справ та обговорення в рамках Європейської ради", – додав речник ЄС.

Відповідаючи на запитання журналістів Стано назвав "переконливими" докази причетності Ірану до таких поставок, сам факт яких Іран продовжує заперечувати.

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Він додав, що сам факт постачання Росії будь-якою третьою країною зброї, дронів або ракет, є неприйнятним та суперечить міжнародному гуманітарному праву, адже Росія використовує цю зброю проти цивільного населення та об’єктів цивільної інфраструктури.

"Ефект цих санкцій не є символічним, вони дуже практичні. Причетним особам та установам заборонений доступ до ЄС, їх активи заморожуються, ніхто з європейців не може надавати їм будь-які фінансові ресурси. Ці заходи виконуються всіма країнами ЄС та мають потужний репутаційний ефект. Не думаю, що хтось хотів би бути асоційованим з допомогою для Росії у здійсненні цієї злочинної кампанії проти цивільного населення України. Ми готові до подальших кроків, якщо отримаємо докази, що поставки цих дронів для російської армії продовжуються", – зазначив речник ЄС.

Як повідомлялося, 20 жовтня країни ЄС запровадили санкції проти Ірану у відповідь на постачання Росії дронів-камікадзе, які використовуються для атак на міста України, для вбивства цивільного населення та для руйнації критично важливої цивільної інфраструктури. Зокрема, до санкційного списку були включені 3 особи та підприємство-виробник дронів.

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