Страховики не розуміють умов санкцій ЄС проти російської нафти, – Reuters

За шість тижнів до набуття чинності санкцій Європейського Союзу проти російської нафти страховики досі не розуміють, як саме вони працюватимуть.

Про це повідомляє Reuters, передає enkorr.

В основі невизначеності лежить триваюча відсутність деталей щодо планів під керівництвом США, схвалених іншими членами G7, щодо обмеження ціни на експорт російської нафти. Цей механізм може перекреслити заплановані ЄС обмеження, які заборонять доступ до фінансових послуг, включаючи страхування, які життєво важливі для глобального транспортування сирої нафти. Ці обмеження мають набути чинності уже з 5 грудня.

Ключовою ланкою у страхуванні вантажів є Міжнародна група P&I Clubs, яка покриває 90% суден світу від ризиків, включно з розливами. Багато клубів групи знаходяться в Лондоні, але мають європейські організації або доступ до європейського перестрахування, тобто вони значною мірою покладаються на правила ЄС.

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"США і Велика Британія наполегливо кажуть, що мають намір забезпечити, наскільки це можливо, узгодженість їхнього законодавства із законодавством ЄС. При цьому правові системи й системи тлумачення відрізняються, і прогалини між різними законами чи вказівками можуть, імовірно, допускати можливість того, що діяльність, яка є законною в одній юрисдикції, незаконна в іншій", – розповів голова комітету із санкцій Міжнародної групи клубів P&I, глобальний директор із претензій P&I у Північній Англії Майк Солтхаус.

Він додав, що насправді залежність від транскордонних програм перестрахування та банків робить дію страхового договору, який є, наприклад, законним у Великій Британії, але незаконним у ЄС, практично дуже складним.