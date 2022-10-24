Україна отримала $30 мільйонів на пілотний проєкт страхування інвестицій, – Шмигаль

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA) виділило Україні $30 млн на реалізацію пілотного проекту зі страхування інвестицій.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на відкритті V Українсько-німецького економічного форуму в Берліні 24 жовтня.

Шмигаль зауважив, що Україна працює над мінімізацією військових ризиків для інвесторів. Зокрема, вже налагоджена співпраця з Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA).

"MIGA має успішні кейси в країнах, де велися терористичні дії. Агентство виділило Україні $30 млн на реалізацію пілотного проекту зі страхування інвестицій. Ми продовжимо й будемо нарощувати цю роботу з усіма страховими агентствами Європи та світу", – підкреслив Шмигаль.

За його словами, Україна також розраховує, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) винесе на затвердження Ради директорів Світового банку пакет фінансової допомоги для залучення інвесторів.

Шмигаль зауважив, що для сприяння інвестиціям Україна відновила приватизацію, поглиблює дерегуляцію, створює умови для швидких інвестицій. Також урядом подано зміни до закону про так званих "інвестиційних нянь", що розширює коло потенційних інвесторів.

"Преференції які стосувалися проєктів від 20 млн євро, тепер будуть розповсюджуватись на проєкти від 12 млн євро. Крім того, будуть розширені сфери, у яких можна реалізовувати відповідні проєкти", – зазначив прем’єр-міністр.

Як повідомив Шмигаль, Україна сформувала широке інвестиційне меню – понад 500 інвестпроєктів та можливостей у 10 галузях економіки із загальним потенціалом на суму понад $400 млрд: "Інвестиції потрібні Україні для зростання. Але так само Україна потрібна європейському бізнесу для реалізації сміливих та перспективних ідей".