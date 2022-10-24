Інвестиційний потенціал аграрного сектору України становить $34 мільярди, – Шмигаль
Інвестиційний потенціал аграрного сектору України навіть за нинішніх складних умов становить щонайменше $34 млрд.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на відкритті V Українсько-німецького економічного форуму, передає Укрінформ.
"Інвестиційний потенціал українського агарного сектору щонайменше $34 млрд. Це те, що ми бачимо сьогодні. Кожен вкладений євро однозначно принесе гарантований прибуток вже у найближчій перспективі, негайно після завершення війни", – сказав Шмигаль.
За його словами, аграрний сектор є локомотивом нашої економіки. До повномасштабного вторгнення Росії він демонстрував зростання на рівні 5-6% щороку і становив суттєвий відсоток ВВП.
"Сьогодні через окупацію, замінування, експортну блокаду наших портів цей сектор втрачає. Але, я переконаний, завдяки європейським та німецьким інвестиціям швидко відновиться", – зазначив прем’єр-міністр.
Він підкреслив, що розв'язана Росією війна показала справжній внесок України у глобальну продовольчу безпеку. Деякі країни Африки опинилися на межі голоду, але завдяки "зерновому коридору" цього вдалося уникнути. За два місяці Україна експортувала понад 6 млн тонн агарної продукції.
"Продовольча криза впливає й на Європейський Союз, формує міграційні потоки, з якими стикаються країни ЄС, і Україна може цьому завадити", – сказав Шмигаль.
Він також згадав про Green Deal.
"Бачимо себе кліматично модернізованою державою. Європейські інвестиції в "чисте" українське виробництво – це крок до реалізації "зеленого переходу", – зазначив прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...