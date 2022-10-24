У затриманого президента "Мотор Січі" Богуслаєва знайшли громадянство РФ

Президент корпорації "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв, якого СБУ затримало 22 жовтня за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору, має російське громадянство ще з 2000 року.

Про це свідчать документи, які отримали журналісти програми "Схеми" (Радіо Свобода).

Згідно з витягом з системи АС "Роспаспорт", 15 жовтня 2000 року В’ячеслав Богуслаєв звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві з заявою про отримання паспорта громадянина РФ в обмін на радянський паспорт від 1979 року. Дата отримання паспорта громадянина Російської Федерації – 18 жовтня 2000 року.

Як з'ясували журналісти, Богуслаєв також має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його паспорта громадянина РФ. Це підтверджується через сайт російської Податкової служби.

Перевірка номера паспорта у реєстрі Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ також підтверджує, що номер паспорта не перебуває у переліку недійсних.

З часу набуття громадянства РФ Богуслаєв не лише був керівником корпорації "Мотор Січ", а й був довіреною особою кандидати в президенти України Віктора Януковича, з 2006 року був народним депутатом чотирьох скликань поспіль. Крім того, будучи народним депутатом, Богуслаєв входив до складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, де міг мати доступ до державної таємниці.

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Як повідомлялося, 23 жовтня СБУ повідомила про затримання президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у "колабораційній діяльності" та "пособництві державі-агресору".

За даними слідства, посадовці "Мотор Січ" діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.

"Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець", – зазначали у СБУ.

Встановлено, що вказані вертольоти російські загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли про збиття російських Ка-52.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.