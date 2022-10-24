В Україні з’явилися гігієнічні вимоги до швидкозаморожених харчових продуктів

Міністерство юстиції України зареєстровало наказ Мінагрополітики від 14 вересня 2022 року 682, яким затверджено гігієнічні вимоги до швидкозаморожених харчових продуктів.

Як повідомляє пресслужба Мінагрополітики, запровадження гігієнічних вимог є черговим кроком щодо виконання міжнародних зобов’язань України, передбачених угодою про асоціацію з Європейським Союзом, створює в Україні спільні з країнами-членами ЄС правила функціонування ринку швидкозаморожених харчових продуктів, а також матиме позитивний вплив на громадське здоров’я.

Швидкозаморожений харчовий продукт – харчовий продукт, що його було піддано процесу швидкого заморожування, під час якого температура харчового продукту якнайшвидше проходить область максимального кристалоутворення для відповідного харчового продукту, та, після термічної стабілізації (вирівнювання температури харчового продукту), досягає температури не вище -18 °C, що її постійно підтримують на цьому рівні по всьому харчовому продукту.

Гігієнічні вимоги чітко регламентують:

загальні принципи, що їм мають задовольняти швидкозаморожені харчові продукти;

рівень температури, що її необхідно підтримувати на потужностях, що здійснюють поводження, зберігання, складування, транспортування та/або обіг швидкозаморожених харчових продуктів;

вимоги до морозильного обладнання та перелік кріогенних середовищ (рідин), що дозволено використовувати для швидкого заморожування харчових продуктів;

особливості маркування швидкозаморожених харчових продуктів;

здійснення моніторингу температури під час транспортування, складування та зберігання швидкозаморожених харчових продуктів.

Гігієнічні вимоги вводяться в дію через три роки з дня припинення або скасування воєнного стану, а харчові продукти, які відповідали вимогам законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, що діяло до введення в дію цього наказу, але не відповідають вимогам цього наказу, можуть перебувати в обігу до закінчення мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання (дати "вжити до").





