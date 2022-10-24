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Мінекономіки оцінило рівень безробіття в Україні у 30%

безработица,книжка,трудовая

За оцінками Мінекономіки, рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%.

Про це перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко заявила під час V українсько-німецького економічного форуму, повідомляє Укрінформ.

"До кінця року ми очікуємо достатньо високий рівень безробіття – до 30%", – сказала Свириденко.

Вона наголосила, що вирішення проблем із безробіттям є одним із викликів для уряду через необхідність працевлаштування людей та повернення їх із-за кордону.

Очільниця міністерства додала, що ще одним викликом, які стоять перед Україною, є стабілізація макроекономічної ситуації. Наразі інфляція в Україні складає 24,6%, та до кінця року очікується на рівні 30%, а падіння економіки прогнозується на рівні 30%.

Як повідомлялося, Нацбанк оцінював рівень безробіття в Україні у липні в 35%.

При цьому підприємства усіх видів діяльності очікують зменшення кількості працівників, свідчать дані проведеного у третьому кварталі опитування бізнесу.

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