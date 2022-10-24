Визначився новий голова уряду Великої Британії

Новим прем’єр-міністром Великої Британії стане колишній міністр фінансів Ріші Сунак.

Він очолить правлячу Консервативну партію після того, як від участі у виборах на цю посаду відмовилася його основна конкурентка Пенні Мордаунт, повідомляє ВВС.

Сунак був основним конкурентом попередньої очільниці британського уряду Ліз Трасс сім тижнів тому, однак тоді він зазнав невдачі.

Як зауважує видання, Ріші Сунак обійме посаду прем'єр-міністра у надзвичайно складний для економіки країни момент, однак він досі не озвучив свого детального плану роботи на посаді після попередньої кампанії влітку цього року.

Ріші Сунак – британський політик, Канцлер скарбниці з 13 лютого 2020 до 5 липня 2022 року, подав у відставку, заявивши про розбіжності у підходах з тодішнім головою уряду Борисом Джонсоном. У підсумку відставка Сунака та низки інших міністрів стала підставою для відставки Джонсона.

Сунак народився у Великій Британії в родині панджабі-індуїстських батьків, які емігрували зі Східної Африки, здобув освіту в Оксфорді та Стенфордському університеті, де познайомився зі своєю майбутньою дружиною Акшатою Мерті, дочкою індійського мільярдера.

Закінчивши навчання, працював у Goldman Sachs, а згодом партнером у фірмах гедж-фондів The Children's Investment Fund Management та Theleme Partners.