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видобуток (1679) нафта (4617) ребрендинг (12)

Одна з найбільших нафтосервісних компаній Schlumberger вперше за століття змінила назву

slb

Компанія Schlumberger змінила назву на SLB в рамках трансформації з найбільшої у світі нафтопромислової сервісної компанії на глобальну технологічну компанію, зосереджену на інноваціях у сфері виробництва та споживання енергії.

Як повідомляється у пресрелізі компанії, нова ідентичність має на меті акцентувати увагу на спрямованості компанії на декарбонізацію сфери енергетики.

"Починаючи з сьогоднішнього дня, застарілий бренд Schlumberger і майже всі його афілійовані бренди об’єднаються під новим брендом SLB, який представляє оновлену візуальну ідентичність, включаючи новий логотип компанії – символ того, де вона знаходиться сьогодні і куди прямує", – зазначається у повідомленні.

Компанія наголошує, що за останні три роки вона заклала основу для збільшення уваги до енергетичних рішень з низьким і нульовим викидом вуглецю, водночас продовжуючи стимулювати інновації, декарбонізацію та продуктивність для нафтогазової галузі.

В рамках цієї політики SLB зосередиться на наданні клієнтам рішень у чотирьох сферах: "нові енергетичні системи", "промислова декарбонізація", "цифрові технології" та "інновації у сфері видобутку нафти та газу".

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