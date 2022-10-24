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техніка (290) Євросоюз (4906)

ЄС остаточно затвердив єдиний стандарт зарядних пристроїв для смартфонів та планшетів

зарядка

Міністри з питань довкілля Європейського Союзу 24 жовтня остаточно затвердили введення єдиного стандарту зарядних пристроїв для невеликих електронних гаджетів до 2024 року.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, передає Європейська правда.

USB type-C стане обов'язковим для ряду пристроїв, таких як мобільні телефони, планшети та електронні книги, цифрові камери та ігрові приставки, навушники та динаміки, бездротові миші та клавіатури, а також портативні навігаційні системи.

Правила застосовуватимуться через 24 місяці після набуття чинності, ймовірно, восени 2024 року.

Для ноутбуків передбачений більш тривалий перехідний період – 40 місяців, а це означає, що загальний єдиний пристрій для ноутбуків з'явиться на початок 2026 року.

"Наявність зарядного пристрою, який підходить для декількох пристроїв, заощадить гроші й час, а також допоможе нам скоротити електронні відходи", – сказав міністр промисловості Чехії Юзеф Сікела.

Як повідомлялося, євродепутати схвалили необхідне рішення для впровадження нових правил на початку жовтня.

Наступні кроки щодо законопроєкту мають бути підписані головою парламенту Робертою Метсола та представником Ради ЄС, який нині належить Чеській Республіці, та опубліковані в Офіційному журналі ЄС (набирає чинності через 20 днів після публікації). 

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Топ коментарі
+10
Ще б затвердили певний скінчений перелік акумуляторних батарей. А то, що не гаджет, так інша батарея. Якщо у твому смартфоні чи фотоапараті "здохне" батарея, то вже не знайдеш такої. Тоді викидаєш ще добру річ.

Для бізнесу головне - гроші. А вичерпання ресурсів та засмічення довкілля - дурничка.
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24.10.2022 18:20
+6
Давно пора.
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24.10.2022 18:33
+4
Як раз навпаки. Стандарти примушують виробників дотримуватись певних правил. В даному випадку виробникам заборонено вигадувати власні пропрієтарні рознімання для кожного свого пристрою.
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24.10.2022 21:40
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Ще б затвердили певний скінчений перелік акумуляторних батарей. А то, що не гаджет, так інша батарея. Якщо у твому смартфоні чи фотоапараті "здохне" батарея, то вже не знайдеш такої. Тоді викидаєш ще добру річ.

Для бізнесу головне - гроші. А вичерпання ресурсів та засмічення довкілля - дурничка.
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24.10.2022 18:20 Відповісти
знайдеш, але скоріш за все - неякісну підробку
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24.10.2022 19:39 Відповісти
і найвірогідніше - китайську.
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24.10.2022 20:53 Відповісти
Змінив вже третій смартфон, але куплений ще в давньому 2008 році кнопковий (не буду говорити якої фірми!) і досі залишається вірним супутником.

Коли в нього здихає батарея, тобто коли увечері він починає пілікати про слабкий заряд, замовляю в Китаї підходящий акумулятор. Раніше перепаковував, пришпандорюючи до нього контролер зарадки від рідного акума, а зараз вже плюнув на це, і встромляю в телефон із комплектним контролером.

Більш того - таким чином замість рідного акума на 850 мА вдається поставити на 1200 мА, тобто телефон набагато довше працює від однієї зарядки.

Думаю, що хороші майстри можуть так само підібрати акуми і для смартфонів, виходячи з потрібних розмірів батареї.

А щоби батарея довше прослужила, не заряджайте телефон швидкими зарядками без нагальної потреби - купіть дешевеньку зарядку на 1 А (меньше вже навіть китайці не випускають! ), і хай собі ніч неспішно заряджається.
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25.10.2022 03:02 Відповісти
Дякую за пораду. Але відкрию таємницю. Я - не художник, а фізик. Та ще й такий, який уміє у різних інтернет-магазинах вишукувати якісні підробки, чи замінники. Але таких "зануд", як я -небагато. Більшість після невдалої підробної батареї таки купує новий пристрій.
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25.10.2022 03:51 Відповісти
Физикам привет! Невозможно в один обьем одного внутреннего химического материала всунуть больше энергии. Тебя развели и ты развёлся
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25.10.2022 11:38 Відповісти
А ти не подумав, що я вміщую в акумуляторний відсік акумулятор трохи більшого типорозміру?
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25.10.2022 11:42 Відповісти
) а там места больше было? или ты загадочным образом увеличил внутреннее пространство телефона? или старый акб имел меньший объём, а отсек больший? не знают люди физики. их тиктоки и ютупы учат
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25.10.2022 12:14 Відповісти
Ти яку освіту маєш, чоловіче?
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25.10.2022 12:26 Відповісти
незакінчену початкову
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25.10.2022 12:48 Відповісти
Может у Айфоне хоть нормалные батареи положат. А то чисто для галки.
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25.10.2022 12:22 Відповісти
А що не так з батареєю Айфона? Я свій заряджаю в залежності від вікорістання раз на дві-три доби, хіба що цілий день Ютуб дівлюсь.

Правда, в мене 13-й.
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25.10.2022 18:38 Відповісти
Давно пора.
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24.10.2022 18:33 Відповісти
що пора? ці всі стандарти завжди переслідують інтереси виробників і досить часто навіть не локальних а чорт знати яких, і в носі вони мали насправді довкілля.
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24.10.2022 20:52 Відповісти
Ви підтримуєте хаос і невизначеність. Розумію. Таких багато. Хай буде бардак. Аби не було багатих.
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24.10.2022 21:03 Відповісти
Як раз навпаки. Стандарти примушують виробників дотримуватись певних правил. В даному випадку виробникам заборонено вигадувати власні пропрієтарні рознімання для кожного свого пристрою.
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24.10.2022 21:40 Відповісти
Знаючі постійно питають, а хто власник торг. марки чи винаходу "USB type-C"
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24.10.2022 22:06 Відповісти
В мене ще зарядки від Nokia бігають по дому, не кажучи про інші.
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25.10.2022 00:55 Відповісти
Тонкі, чи товсті?
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25.10.2022 03:06 Відповісти
Это строго бизнес. А завтра скажут давайте ставить только INTEL в компьютеры. Потому что остальной хлам не нужен. Кто получит серьезные деньги за голоса в ЕС
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25.10.2022 12:24 Відповісти
Нарід про що спередчаєтеся? Це ж просто стандартний роз*єм для заряджання. Хто проти-виведе два дроти і підключатиме скруткою.Або свій улюблений роз"єм поставить.
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25.10.2022 14:23 Відповісти

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