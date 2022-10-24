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ОАЕ (177) ООН (351) гуманітарна допомога (193)

Об’єднані Арабські Емірати виділили $100 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні

оаэ

Об’єднані Арабські Емірати оголосили про виділення Україні гуманітарної допомоги розміром $100 млн.

Про це повідомили у пресслужбі постійного представництва ОАЕ при ООН, передає Інтерфакс-Україна.

"Міжнародне співтовариство має активізувати свою підтримку у полегшенні долі постраждалих громадян і забезпечити задоволення їх потреб. Раніше цього тижня ОАЕ оголосили про виділення Україні гуманітарної допомоги у розмірі $100 мільйонів", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 17 жовтня президент України Володимир Зеленський провів розмову з головою Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммедом бін Зайдом аль-Нахайяном.

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