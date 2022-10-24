Ціни на газ у Європі впали нижче $1000 за тисячу кубометрів уперше з середини червня
Ціна на газ у Європі під час торгів 24 жовтня опустилася нижче за $1000 за тисячу кубометрів уперше з 14 червня.
Про це свідчать дані біржі ICE.
Вартість листопадового ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах впала до $989 за тисячу кубометрів, або до 97,25 євро за 1 МВт-год.
Сьогодні, 24 жовтня, ціна газу знизилася більш ніж на 14%.
Минулого тижня Єврокомісія запропонувала запровадити динамічне ціноутворення на газ на біржі TTF. За підсумками саміту лідерів ЄС, що пройшов у Брюсселі, була погоджена заява про заходи з контролю за цінами на газ.
Деталі обговорюватимуться міністрами енергетики країн ЄС на зустрічі 25 жовтня.
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