Ціни на газ у Європі впали нижче $1000 за тисячу кубометрів уперше з середини червня

Ціна на газ у Європі під час торгів 24 жовтня опустилася нижче за $1000 за тисячу кубометрів уперше з 14 червня.

Про це свідчать дані біржі ICE.

Вартість листопадового ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах впала до $989 за тисячу кубометрів, або до 97,25 євро за 1 МВт-год.



Сьогодні, 24 жовтня, ціна газу знизилася більш ніж на 14%.

Минулого тижня Єврокомісія запропонувала запровадити динамічне ціноутворення на газ на біржі TTF. За підсумками саміту лідерів ЄС, що пройшов у Брюсселі, була погоджена заява про заходи з контролю за цінами на газ.

Деталі обговорюватимуться міністрами енергетики країн ЄС на зустрічі 25 жовтня.