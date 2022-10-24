МАГАТЕ направить місію в Україну через заяви росіян про "брудну бомбу", – Кулеба

Україна офіційно запросила експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) надіслати місію в Україну, щоб спростувати заяви російських чиновників про нібито розробку "брудної бомби".

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Twitter за підсумками розмови з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати", – написав Кулеба.

У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 24, 2022

Напередодні жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Україна нібито готується підірвати "брудну бомбу", не навівши жодних доказів своїх припущень.

Крім того, протягом дня він зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО, розповідаючи про українську "брудну бомбу".

Президент Володимир Зеленський вважає, що заяви Москви про нібито використання Україною "брудної бомби" свідчать про те, що РФ готує провокацію, а тому світ має максимально жорстко на це відреагувати.