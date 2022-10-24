Нацбанк позбавив права голосу акціонерів трьох банків (оновлено)
Національний банк України (НБУ) тимчасово позбавив російських акціонерів права голосу в банках "Форвард" і "Перший інвестиційний банк", а також акціонера банку "Український капітал".
Згідно з повідомленням НБУ, регулятор заблокував акції ТОВ "Скела Терціум", якому належить 21,39% акцій банку "Український капітал", повідомляє Інтерфакс-Україна.
Після публікації новини банк "Український капітал" надіслав коментар-заперечення. У повідомленні банку зазначено, що "кінцевими бенефіціарними власниками, учасниками (акціонерами), що мають частку в статутному капіталі, є виключно юридичні особи - резиденти, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України та громадяни України".
"Банк не належить до юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації", - йдеться в повідомленні банку "Український капітал".
Крім того, НБУ заблокував право голосу мажоритарного акціонера "Першого інвестиційного банку", російського бізнесмена Євгенія Гінера (88,89%).
У "Форвард Банку" Нацбанк тимчасово заборонив голосувати іншому російському бізнесмену Рустаму Таріко (опосередковано контролює 100% акцій), АТ "Компанія "Русский стандарт" (опосредовано 100%), ТОВ "Русский Стандарт-Инвест" (14,64% опосередковано) і АТ "Банк Русский Стандарт" (100% прямо).
Як повідомлялося, 19 жовтня президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони від 19 жовтня "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, санкції було запроваджено проти всіх вказаних вище російських бізнесменів.
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