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Новини
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НАБУ (1482) Укргазбанк (262) Шевченко Кирило (152)

НАБУ оголосило в розшук ексочільника Нацбанку Кирила Шевченка

шевченко

Національно антикорупційне бюро оголосило у розшук трьох посадовців АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Серед них ексголова правління банку, а також колишній очільник Національного банку Кирило Шевченко.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Також Бюро розшукує одного із заступників голови правління "Укргазбанку" Дениса Чернишова та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови Олену Хмеленко. 

"Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України. 

Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України (НБУ). За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

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Топ коментарі
+4
Ніфіга собі... А попереджали, коли Смолія знімали, і цього корупціонера ставили!
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24.10.2022 13:15
+3
мля ппц, дали можливість виїхати за кордон а потім для публічного простору оголошують в розшук, країна контрастів
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24.10.2022 13:11
+3
криваве ЗЕлене шапіто продовжується... спочатку дають спокійно "злитися" фігуранту за кордон, скоріш за все й немаленькі статки дали вивести через офшори щоб не бідкався, а потім, для ЗЕлохторату, па "марафону єдінства" у виконанні журнашлюх з москальського Інтеру, розпотякують про "барьбу" з фінансовими злочинами, про оголошення підозр....бла-бла-бла. А фігурант вже давно, напевно, в Ізраїлі, "прівєтікі" бубочкіним папє і мамє передає разом з "невеличкою" пєнсієй, вкраденой у українського народу...
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24.10.2022 13:48
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мля ппц, дали можливість виїхати за кордон а потім для публічного простору оголошують в розшук, країна контрастів
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24.10.2022 13:11 Відповісти
Ніфіга собі... А попереджали, коли Смолія знімали, і цього корупціонера ставили!
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24.10.2022 13:15 Відповісти
Це тільки початок, далі будуть ще гірші.
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24.10.2022 13:28 Відповісти
прекрасно.
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24.10.2022 13:47 Відповісти
криваве ЗЕлене шапіто продовжується... спочатку дають спокійно "злитися" фігуранту за кордон, скоріш за все й немаленькі статки дали вивести через офшори щоб не бідкався, а потім, для ЗЕлохторату, па "марафону єдінства" у виконанні журнашлюх з москальського Інтеру, розпотякують про "барьбу" з фінансовими злочинами, про оголошення підозр....бла-бла-бла. А фігурант вже давно, напевно, в Ізраїлі, "прівєтікі" бубочкіним папє і мамє передає разом з "невеличкою" пєнсієй, вкраденой у українського народу...
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24.10.2022 13:48 Відповісти
Заспокійтесь всі) ніхто за кордон не втік- партнери самі знайдуть і насильно для української владиповернуть в Україну. І здається мені, що в Росію цей маланєц також не втік)
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24.10.2022 13:52 Відповісти
В Привате тоже были агенты на привлечение депозитов, полностью законно, но если агент привлек то бонус уже за оформление не получал сотрудник банка, Привату было без разницы кому платить бонусы - сотрудники или агент, модель была эфективная - так как 1 место по депозитам. Но Шевченко жадная гнида, как и все коррупционеры все полезное превращает в кормушку.
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24.10.2022 13:53 Відповісти
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"Потужний профі" якого ОП кілька років тримала на посаді голови НБУ, чудово знаючи про те, що він крадій та злодій.

НАБУ оголосила в розшук колишнього голову НБУ Шевченка. Підозрюють у розтраті коштів, шляхом зловживання службовим становищем. До речі, якимось "дивним чином" цей тип зміг лягти на "лікарняний", а потім тупо втік.
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24.10.2022 15:22 Відповісти
Понесёт ли боневтик политическую ответственность за такое назначение на главу НБУ?
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24.10.2022 17:37 Відповісти
Немає сумнівів, що поділився вкраденим з владою
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24.10.2022 20:14 Відповісти
Цікаво що цього злодія переслідують за копійчане шахрайство бо по стільки вже не громадянин України Коломойський краде у держави кожного дня, навіть зараз, під час війни.

І НІЧОГО. Тобто зовсім НІЧОГО не відбувається щодо цього спонсора боневтіка.
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24.10.2022 21:41 Відповісти
Шум, просто великий шум...
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25.10.2022 04:38 Відповісти
Є у цій країні хоч один високопосадовець, котрий НЕ злодюга і НЕ зрадник?
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25.10.2022 08:31 Відповісти

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