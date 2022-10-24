НАБУ оголосило в розшук ексочільника Нацбанку Кирила Шевченка
Національно антикорупційне бюро оголосило у розшук трьох посадовців АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Серед них ексголова правління банку, а також колишній очільник Національного банку Кирило Шевченко.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Також Бюро розшукує одного із заступників голови правління "Укргазбанку" Дениса Чернишова та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови Олену Хмеленко.
"Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук", – йдеться у повідомленні.
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Як повідомлялося, 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.
Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України (НБУ). За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".
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"Потужний профі" якого ОП кілька років тримала на посаді голови НБУ, чудово знаючи про те, що він крадій та злодій.
НАБУ оголосила в розшук колишнього голову НБУ Шевченка. Підозрюють у розтраті коштів, шляхом зловживання службовим становищем. До речі, якимось "дивним чином" цей тип зміг лягти на "лікарняний", а потім тупо втік.
І НІЧОГО. Тобто зовсім НІЧОГО не відбувається щодо цього спонсора боневтіка.