Банки видали кредитів під державні гарантії на 49 мільярдів

У межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 15 635 кредитів на загальну суму 49,07 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У вересні укладено 639 кредитних договорів на суму 2,3 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,18 млрд грн.

Загалом станом на 1 жовтня 27 банків-кредиторів обслуговують 15 070 кредитів на суму 47,59 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 29,07 млрд грн. Це близько 83% від загального ліміту наданих гарантій (35 млрд грн).

За кількістю кредитів, виданих під державні гарантії на портфельній основі лідирує "Приватбанк" – наразі обслуговується 10 149 кредитів на загальну суму 15,02 млрд грн, що становить 93% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є "Ощадбанк" – 2 172 кредити на загальну суму 8,18 млрд грн (відповідно – 98% від ліміту банку).

Найбільший обсяг кредитів видано в Одеській області, де загалом оформлено 1 105 кредитів на 3,66 млрд грн. У Кіровоградській області таких кредитів видано 748 на 3,19 млрд грн, у Дніпропетровській області – 1 337 кредитів на 3,05 млрд грн та у Києві – 780 кредитів на 3,1 млрд грн.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видано у таких сферах: