До кінця року на кордоні з Польщею запрацює новий пункт пропуску

До кінця року Міністерство інфраструктури планує відкрити проїзд для порожніх вантажівок новим пунктом пропуску "Нижанковичі – Мальховіце".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що наразі завершуються роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, яка веде до нового пункту пропуску.

Новий пункт пропуску передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн.

Спершу тут буде дозволено перетин кордону порожнім вантажівкам, а згодом пункт пропуску буде діяти для інших транспортних засобів та для пішоходів.

"Уже до кінця року плануємо відкрити проїзд для порожніх вантажівок новим пунктом пропуску "Нижанковичі – Мальховіце". Цей проєкт був фактично замороженим із 2007 року. Згодом разом із польськими колегами плануємо відкрити його для всіх видів автотранспорту та пішоходів.

Дякую нашим польським партнерам за спільну роботу. Ми усвідомлюємо, що розвиток пунктів пропуску на кордоні України та ЄС потрібен не тільки для української економіки, але й для економічної та продовольчої безпеки Європи", – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Очікується, що новий пункт пропуску дозволить суттєво розвантажити існуючі пункти та прискорити вантажну та пасажирську логістику на українсько-польському кордоні.

На сьогодні будівництво пункту пропуску фактично завершене, залишається тільки облаштування дорожньої та допоміжної інфраструктури.

Роботи проведені в рамках ініційованого президентами України та Польщі та погодженого урядами двох держав проєкту "Відкритий кордон".

Як повідомлялося, 16 серпня було запущено повноцінну роботу оновленого пункту пропуску "Краківець – Корчова" на кордоні України та Польщі.