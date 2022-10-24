У Молдові відсьогодні очікують дефіциту електроенергії

У Молдові з 24 жовтня очікується дефіцит електроенергії. Укладені контракти на постачання електрики не можуть забезпечити все споживання в активний час доби з 7:00 до 23:00.

Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку країни Андрей Спину, передає NewsMaker.

Він знову закликав усіх економити, але додав, що поки що жодних відключень електроенергії не планується.



"Я звертаюся до всіх компаній та бізнесу – відключайте декоративне освітлення, рекламу, змінюйте години роботи, використовуйте генератори там, де це можливо. Кожен із вас, так само як він побудував свій бізнес, тепер може зробити свій внесок, щоб ми пройшли цей період", – зазначив Спину.



За його словами, найближчим часом уряд планує визначити нових постачальників електроенергії та укласти контракти. Також він додав, що MoldovaGaz виділила більше газу для Молдовської ГРЕС та шукає ресурси, щоб і надалі постачати виробнику електрики більше палива.

Компанія Moldelectrica, яка відповідає за транспортування та розподілення електроенергії, попередила про надзвичайну ситуацію на ринку електроенергії в Молдові. У підприємстві зазначили, що необхідно економити, і попередили про можливі віялові відключення.

Із 11 жовтня Україна зупинила постачання електроенергії до ЄС та Молдови. До цього Молдова купувала 30% електроенергії в українських компаній. Водночас з 13 жовтня Румунія почала постачати електроенергію до країни. Утім, наразі поставки з Румунії не можуть повністю покрити 30% електроенергії, які Молдова раніше отримувала від України.