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електроенергія (4079) Укренерго (1899)

"Укренерго" повідомило про обмеження електроспоживання у Києві та семи областях

свет,света,отключение

У Києві та ще семи регіонах у понеділок, 24 жовтня, запроваджуються тимчасові відключення електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Для підтримки стабільної роботи енергосистеми Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Полтавській, Сумській областях", – йдеться у повідомленні.

Водночас найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Як наголосили в компанії, це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

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А тим часом пазл зійшовся.
Вже сьогодні з'явилась інформація, цитую:

"Україна може розпочати імпорт електроенергії з Європи, якщо це буде потрібно, - голова НЕК "Укренерго" Кудрицький.
Але, проблема імпорту в тому, що європейські ціни на електроенергію набагато вищі за внутрішньоукраїнські."

Ще в когось є якісь питання?
Не хотіли тарифи як в Європі? Посидите місяць без світла і через місяць за будь-які гроші будете раді електроенергію купувати.
******* батальон монако.
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24.10.2022 12:19 Відповісти

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